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Аваков поведал о «ристалище политической грязи» 

Вести.Ru + ещё 11 11 часов назад
Фото: © РИА Новости / Александр Максименко
Глава украинского МВД Арсен Аваков призвал кандидатов в президенты Украины продемонстрировать народу честные выборы, а не ненависть и провокации.
С 31 декабря, когда началась предвыборная кампания, претенденты на пост главы государства уже успели обменяться обвинениями. Юлия Тимошенко обвинила Петра Порошенко в подкупе избирателей. Партия Порошенко предъявила те же претензии Тимошенко.
Лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко заявил, что начальник Генштаба ВС Виктор Муженко агитирует за Порошенко, а это запрещено законом.
Осталось 50 дней, написал Аваков в Facebook, и призвал кандидатов собраться, ведь на Украине много страдали. Народ заслужил честные выборы, а не ристалище политической грязи.
Выборы президента на Украине пройдут 31 марта.
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Украина , Конфликты , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Арсен Аваков , Анатолий Гриценко , Генштаб , МВД
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