Аваков поведал о «ристалище политической грязи»

С 31 декабря, когда началась предвыборная кампания, претенденты на пост главы государства уже успели обменяться обвинениями. Юлия Тимошенко обвинила Петра Порошенко в подкупе избирателей. Партия Порошенко предъявила те же претензии Тимошенко.

Лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко заявил, что начальник Генштаба ВС Виктор Муженко агитирует за Порошенко, а это запрещено законом.

Осталось 50 дней, написал Аваков в Facebook, и призвал кандидатов собраться, ведь на Украине много страдали. Народ заслужил честные выборы, а не ристалище политической грязи.

Выборы президента на Украине пройдут 31 марта.