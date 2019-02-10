Украинские радикалы обстреляли из салютов дом Авакова в Киеве

Украинские радикалы обстреляли из салютов дом министра внутренних дел страны Арсена Авакова в Киеве, видео нападения опубликовано в YouTube.

На кадрах видно, как в дом министра летят выпущенные из салютных установок заряды, которые разрываются над крышей строения.

При этом радикалы, стоя с зажженными файерами, скандируют лозунг "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Ранее днем в Киеве задержали несколько человек, которые с прикрытыми лицами пришли к месту выступления кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко , "вооружившись" зеленкой, газовыми баллончиками и ножами. Полицейские взяли с них объяснения и отпустили. Однако после этого к отделению прибыла "группа поддержки", которая начала потасовку и применила газовые баллончики к силовикам, после чего стражи порядка задержали еще порядка 40 человек.

Следователи возбудили три уголовных дела по статьям "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", "Захват государственных зданий", "Хулиганство".

Советницу мэра Херсона и общественную активистку Екатерину Гандзюк в июле 2018 года облили кислотой. Через несколько месяцев она скончалась в киевской больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после ее смерти переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.