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Медведчук выступил за федеративное устройство Украины 

Газета.Ru + ещё 4 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что он выступает за федеративное устройство Украины. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "112 Украина".
"Я лично — сторонник федеративного устройства, всегда был и им останусь, потому что я считаю, что федеративное устройство — это единственное лекарство от распада нашей страны", — сказал Медведчук.
Он также подчеркнул, что конституция Украины предусматривает возможность автономии, и этот статус прописан в документе. Так что в данном случае ничего нового в его заявлении о необходимости автономии Донбасса нет.
При этом политик мог бы предложить и федеративное устройство, обеспечить которое можно только путем изменения конституции государства, что, по его мнению, не является сепаратизмом.
"Это действия по правовому урегулированию базы, которая регулирует правовые отношения в стране", — заключил Медведчук.
Ранее сообщалось, что Медведчук ответил на обвинения в госизмене.
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Украина , В мире , Виктор Медведчук
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