Медведчук выступил за федеративное устройство Украины

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что он выступает за федеративное устройство Украины . Об этом он рассказал в интервью телеканалу "112 Украина".

"Я лично — сторонник федеративного устройства, всегда был и им останусь, потому что я считаю, что федеративное устройство — это единственное лекарство от распада нашей страны", — сказал Медведчук.

Он также подчеркнул, что конституция Украины предусматривает возможность автономии, и этот статус прописан в документе. Так что в данном случае ничего нового в его заявлении о необходимости автономии Донбасса нет.

При этом политик мог бы предложить и федеративное устройство, обеспечить которое можно только путем изменения конституции государства, что, по его мнению, не является сепаратизмом.

"Это действия по правовому урегулированию базы, которая регулирует правовые отношения в стране", — заключил Медведчук.

Ранее сообщалось, что Медведчук ответил на обвинения в госизмене.