BBC подмочила репутацию Порошенко

Высокий суд Англии признал, что публикация телерадиокорпорации ВВС нанесла вред репутации украинского лидера Петра Порошенко . Об этом рассказал представляющий интересы Порошенко юрист компании Atkins Thomson Solicitors Грэхем Аткинс. Юрист добавил, что президент отверг попытку компании по уменьшению воздействия данного материала.

Результатом Порошенко доволен, он и впредь будет оберегать свою репутацию, сообщает РИА Новости

Ранее Daily Telegraph сообщала об иске Порошенко в связи с публикацией ВВС, утверждающей, что Порошенко заплатил 400 тысяч долларов за встречу с американским главой Дональдом Трампом . Жалоба гласила о репутационных издержках и серьезном беспокойстве президента.

Тем временем, как сообщил ЦИК Украины, Порошенко не заплатил налоги и не задекларировал судно.