«Исправьте немедленно!»: В Киеве не оценили статью о Донбассе

Британская газета The Times по требованию украинских дипломатов исправила опубликованную ранее статью, а которой автор назвал конфликт в Донбассе «гражданской войной». В диппредставительстве возмутились такой формулировкой, подчеркнув, что это война не украинцев между собой, а Украины с «мощной 40-тысячной российской армией».

Британская газета The Times возмутила украинских депутатов, опубликовав статью, в которой конфликт в Донбассе назван «гражданской войной». В связи с этим дипломатическое представительство Украины в Великобритании направило в адрес редакции британского издания гневное письмо с требованием исправить фразу в уже опубликованной статье.

В тексте письма подчеркнули, что Украина якобы уже пятый год «ведет войну с Россией ». Дипломаты обратили внимание редакции, что в конфликте в Донбассе речь идет не о гражданской войне, а о «прямой российской агрессии».

«Прямая российская агрессия привела к аннексии Крыма и войне в Донбассе, где украинские солдаты сражаются с мощной 40-тысячной российской армией. Исправьте статью немедленно!» — написали на странице посольства Украины в твиттере.

Редакция британского издания без возражений уступила украинским дипломатам и заменила формулировку «гражданская война» на «конфликт на Украине».

В посольстве благосклонно отреагировали на реакцию издания, назвав ее «положительным фактом». Впрочем, депутаты все же остались удовлетворены не в полной мере: им не понравилось, что журналисты не упомянули Россию.

«Мы должны признать, что для многих журналистов по-прежнему трудно ссылаться на Россию при упоминании «конфликта на Украине», — указали дипломаты.

Это уже не первый случай, когда украинская сторона требует от издания исправить формулировку «гражданская война» в контексте конфликта в Донбассе. В июне прошлого года в такую ситуацию попал немецкий телеканал Deutsche Welle. 11 июня в англоязычной версии издания опубликовали статью о переговорах глав МИД стран-участниц «нормандской четверки» в Берлине. В материале указали, что встреча предполагала возобновление сотрудничества Москвы и Киева по «разрешению гражданской войны на востоке Украины».

После выхода статьи украинское внешнеполитическое ведомство обратилось к немецкому изданию с призывом внести правки в материал.

Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила на своей странице в твиттере, что высказывание немецкого издания неприемлемо и ведомство ожидает «разъяснения и исправления статьи согласно международному праву».

«Это продолжающаяся российская агрессия против Украины», — подчеркнула Беца.

В этом случае немецкое СМИ также согласилось с требованием украинской стороны и исправило статью с «некорректной» формулировкой.

«Мы извиняемся за то, что статья не соответствовала нашим редакционным стандартам, — мы изменили текст соответствующим образом. Спасибо, что привлекли к этому наше внимание», — указали в сообщении в твиттере издания.

В новой редакции из текста исключили формулировку «гражданская война», заменив обозначение ситуации в Донбассе на «конфликт на Украине».

Пресс-секретарь украинского МИД написала в твиттере, что это «маленькая, но важная победа».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после того, как на Украине сменилась власть. Жители региона отказались признавать ее и объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В апреле 2014 года киевские власти начали военную операцию против самопровозглашенных республик. По последним данным ООН, в результате этого конфликта погибли более 10 тыс. человек.

Обсуждение вопроса урегулирования ситуации в Донбассе ведется, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы. Представители Украины, России, ОБСЕ и самопровозглашенных ДНР и ДНР подписали Минский протокол в сентябре 2014 года. В феврале 2015 года стороны заключили минские соглашения, в соответствии с которыми стороны взяли на себя обязательства способствовать постепенной деэскалации конфликта в регионе и установлению там режима прекращения огня.

Впрочем, даже после соглашений о перемирии между сторонами конфликта по-прежнему продолжаются перестрелки.

Киевские власти называют Россию «страной-агрессором» и регулярно предъявляют обвинения во вмешательстве во внутренние дела Украины. Москва все обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Россия неоднократно заявляла, что не является ни стороной конфликта на Украине, ни субъектом Минских соглашений.

В Киеве неоднократно высказывали различные предложения относительно того, что могло бы способствовать установлению мира в Донбассе. В частности, глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в твиттере предположил, что для этого необходимо провести в регионе выборы, вернуть задержанных в самопровозглашенных республиках украинцев и обеспечить безопасность под контролем ОБСЕ.