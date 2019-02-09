Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко: Украине не нужен президент, который будет «хихикать с Путиным» 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что стране не нужен глава государства, который будет «хихикать» с российским лидером Владимиром Путиным.
«Украине не нужен президент и главнокомандующий, который станет перед Кремлём на колени. Не нужен президент и главнокомандующий, который будет флиртовать или хихикать с Путиным. Не нужен президент и главнокомандующий, первым подписанным документом которого будет акт о капитуляции», — написал Порошенко в Twitter.
9 февраля Порошенко объявил о старте своей предвыборной кампании.
Ранее он заявил, что Украине нужен «холодный мир» с Россией.
RT на русском: последние новости
Медведчук выступил за федеративное устройство Украины На Украине заявили об оттоке лётчиков и конструкторов в Россию В участников предвыборной встречи с Тимошенко бросили дымовые шашки
Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Путин
Читайте также
Видео
Ураган снес самолет с посадочной полосы
Происшествия
Врачи бросили пациентку умирать на полу больницы
Происшествия
«Децл мог быть отравлен»: Андрей Разин о смерти рэпера
Шоу-бизнес Статьи
Зеленский сцепился с военными во Львове
В мире Армия
«Вам нужно освежиться»: кандидата в президенты облили водой
Украина В мире
Названа причина смерти Юрского
Общество
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
В мире Украина
Кремль предупредил Украину
Политика В мире
Пахнет уголовщиной: Зеленский попал в передрягу
В мире Украина
Мадуро предложили бежать в Россию
США Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение