Порошенко: Украине не нужен президент, который будет «хихикать с Путиным»

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что стране не нужен глава государства, который будет «хихикать» с российским лидером Владимиром Путиным «Украине не нужен президент и главнокомандующий, который станет перед Кремлём на колени. Не нужен президент и главнокомандующий, который будет флиртовать или хихикать с Путиным. Не нужен президент и главнокомандующий, первым подписанным документом которого будет акт о капитуляции», — написал Порошенко в Twitter. 9 февраля Порошенко объявил о старте своей предвыборной кампании. Ранее он заявил, что Украине нужен «холодный мир» с Россией.