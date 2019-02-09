Радикалы подожгли храм князя Владимира во Львове

Григорян уверен, что этот инцидент может быть связан с голосованием — людям предложили выбрать самого выдающегося государственного деятеля Украины

Во Львове националисты подожгли православный храм князя Владимира . Об этом сообщил на своей странице в Facebook замдиректора газеты «Вера-Эском» Владимир Григорян. Он отметил, что событие было ожидаемым, но без князя Владимира не было бы ни России , ни Украины.

По мнению Григоряна, люди, которые захватали власть в Киеве пять лет назад, негативно относятся к Владимиру — это стало очевидно сразу после Майдана.

«Тогда на берегу Днепра в Киеве был разбит барельеф в честь святого Владимира. Повредили лицо, руки, вырвав из десницы крест, возможно, сбросив его в реку. Да, это можно списать на кого угодно. Но молчание в эфире, отсутствие даже слабого интереса к идее реставрации — это уже позиция», — написал Григорян.

Также журналист привел в пример другой случай, когда в 2016 году самый известный в стране памятник князю Владимиру работы Клодта был облик краской, а после разрисован различными символами, в то числе нацистскими, но никакой реакции со стороны власти это не вызвало.

Григорян уверен, что этот инцидент может быть связан с голосованием — людям предложили выбрать самого выдающегося государственного деятеля Украины. Более 42% проголосовали за князя Владимира, еще 20% — за Богдана Хмельницкого и Ярослава Мудрого. Около 30% высказались за Бандеру, но, по мнению Григоряна, это сделали активисты, которые «впали в остервенение», когда их кумир не дотягивал даже до 10%.