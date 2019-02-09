Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Радикалы подожгли храм князя Владимира во Львове 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Григорян уверен, что этот инцидент может быть связан с голосованием — людям предложили выбрать самого выдающегося государственного деятеля Украины.
Во Львове националисты подожгли православный храм князя Владимира. Об этом сообщил на своей странице в Facebook замдиректора газеты «Вера-Эском» Владимир Григорян. Он отметил, что событие было ожидаемым, но без князя Владимира не было бы ни России, ни Украины.
По мнению Григоряна, люди, которые захватали власть в Киеве пять лет назад, негативно относятся к Владимиру — это стало очевидно сразу после Майдана.
«Тогда на берегу Днепра в Киеве был разбит барельеф в честь святого Владимира. Повредили лицо, руки, вырвав из десницы крест, возможно, сбросив его в реку. Да, это можно списать на кого угодно. Но молчание в эфире, отсутствие даже слабого интереса к идее реставрации — это уже позиция», — написал Григорян.
Также журналист привел в пример другой случай, когда в 2016 году самый известный в стране памятник князю Владимиру работы Клодта был облик краской, а после разрисован различными символами, в то числе нацистскими, но никакой реакции со стороны власти это не вызвало.
Григорян уверен, что этот инцидент может быть связан с голосованием — людям предложили выбрать самого выдающегося государственного деятеля Украины. Более 42% проголосовали за князя Владимира, еще 20% — за Богдана Хмельницкого и Ярослава Мудрого. Около 30% высказались за Бандеру, но, по мнению Григоряна, это сделали активисты, которые «впали в остервенение», когда их кумир не дотягивал даже до 10%.
ТК «Звезда»: последние новости
На Украине пожаловались на отток в Россию летчиков и конструкторов Депутат Рады облил водой кандидата в президенты Украины Во время выступления Тимошенко в толпу бросили дымовые шашки
Комментарии
Украина , Криминал , Пожары , Происшествия , Владимир , Львов
Читайте также
Видео
Сильнейший ветер снес самолет с посадочной полосы
Происшествия
Зеленский сцепился с военными во Львове
В мире Армия
Кандидата в президенты Украины облили водой
Украина В мире
Названа причина смерти Юрского
Общество
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
В мире Украина
Кремль предупредил Украину
Политика В мире
Пахнет уголовщиной: Зеленский попал в передрягу
В мире Украина
Мадуро предложили бежать в Россию
США Ближний Восток
Вертолеты Балтфлота отработали «слепую» посадку на корабль
Армия Оружие
Квартира за 18 миллионов: как поделят наследство Юрского
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение