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Украинские лётчики и конструкторы бегут в Россию 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские лётчики-испытатели и авиаконструкторы всё чаще эмигрируют в Россию из-за отсутствия перспектив на родине. Об этом рассказал экс-депутат и бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.
Он подчеркнул, что украинские власти даже не предоставили лётчикам-испытателям льгот.
«Средняя пенсия лётчика-испытателя — 10 тысяч гривен. Это при том, что наши испытатели — авторы огромных мировых рекордов», — заявил Червоненко в эфире канала NewsOne.
В России же, по его словам, украинских специалистов с радостью принимают, предоставляют работу и гражданство.
Слова Червоненко подтвердил экс-депутат Рады и бывший глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов. Он сообщил, что работники военно-промышленного комплекса (ВПК) массово уезжают в Россию и другие страны СНГ.
«Сегодня этих людей просто не осталось. Люди, которые были конструкторами БТРов (бронетранспортеров), переехали в Россию», — сказал Куликов в эфире канала «Наш».
Ранее News.ru писал о том, что депутат Верховной рады, лидер партии «За жизнь» и президент Всеукраинского еврейского конгресса Вадим Рабинович призвал украинцев оценивать экономическую ситуацию на Украине по содержимому своего холодильника, а не по программам телеэфиров. Он назвал враньём информацию о том, что украинцы стали жить лучше.
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Комментарии5
Украина , В мире , Вадим Рабинович , Верховная Рада , Интерпол
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