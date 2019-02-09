Украинские лётчики и конструкторы бегут в Россию

Украинские лётчики-испытатели и авиаконструкторы всё чаще эмигрируют в Россию из-за отсутствия перспектив на родине. Об этом рассказал экс-депутат и бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.

Он подчеркнул, что украинские власти даже не предоставили лётчикам-испытателям льгот.

«Средняя пенсия лётчика-испытателя — 10 тысяч гривен. Это при том, что наши испытатели — авторы огромных мировых рекордов», — заявил Червоненко в эфире канала NewsOne.

В России же, по его словам, украинских специалистов с радостью принимают, предоставляют работу и гражданство.

Слова Червоненко подтвердил экс-депутат Рады и бывший глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов. Он сообщил, что работники военно-промышленного комплекса (ВПК) массово уезжают в Россию и другие страны СНГ.

«Сегодня этих людей просто не осталось. Люди, которые были конструкторами БТРов (бронетранспортеров), переехали в Россию», — сказал Куликов в эфире канала «Наш».