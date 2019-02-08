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Епифаний обратился к России 

Рамблер 1 час назад
Предстоятель новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний рассказал об обращении Всеукраинского совета церквей к России и РПЦ с призывом освободить всех украинских заключенных на территории России.
Он напомнил, что аналогичное обращение уже делалось в 2017 году, после чего украинские заключенные были освобождены.
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«Когда в позапрошлом году были освобождены заложники, Всеукраинский совет церквей обращался к патриарху Кириллу, Путину содействовать, принять решение, поскольку это от них зависит», — приводит слова Епифания «Интерфакс-Украина».
Он сказал, что под новым обращением есть и его подпись.
Украина , Видео , В мире , РПЦ , Интерфакс
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