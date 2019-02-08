Епифаний обратился к России

Предстоятель новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний рассказал об обращении Всеукраинского совета церквей к России и РПЦ с призывом освободить всех украинских заключенных на территории России.

Он напомнил, что аналогичное обращение уже делалось в 2017 году, после чего украинские заключенные были освобождены.

«Когда в позапрошлом году были освобождены заложники, Всеукраинский совет церквей обращался к патриарху Кириллу, Путину содействовать, принять решение, поскольку это от них зависит», — приводит слова Епифания «Интерфакс-Украина».

Он сказал, что под новым обращением есть и его подпись.