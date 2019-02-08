Президента Украины на самом деле выберет один человек. И он пока не решил

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на днях сказал как отрезал — никакого Майдана-3 после выборов он не допустит, а попытки собрать его жестко пресечет.

Он совершенно логично констатирует очевидное: борьба Порошенко и Тимошенко, буде именно они выйдут во второй тур, непременно закончится попыткой организовать бузу. Потому что любой, кто окажется проигравшим, тут же объявит, что выборы грубо сфальсифицированы в пользу победившего. Так всегда бывает на Украине, как минимум последние 15 лет, поэтому чудес ожидать не приходится. И фальсификации, и буза — неотъемлемая часть украинского политического и электорального ландшафта.

Но почему же Аваков, активнейший оператор так называемого Евромайдана, внезапно стал горячим ненавистником спонтанного и массового народного протеста? А вот и не внезапно. Именно он летом 2014-го, когда еще сносили последние палатки "сотен" в Киеве, объявил — все, отныне мы не можем считать демократической процедурой скачки на площади, игрища закончены. Завершившийся Майдан-де был свободным протестом возмущенных патриотических граждан против тирана, именно он был сертифицирован и лицензирован высшими силами добра. Теперь, объявил Арсен Борисович, тиран повержен, протест закончился победой всего светлого над всем темным, а все последующие вылазки — суть происки руки Кремля, которая силами пятой колонны, силами "несимпатичных людей" расшатывает ситуацию в Цеевропе и продает ее "оптом и в розницу".

Вот так незатейливо, но эффективно была явлена притихшему народу новая парадигма, и притихший народ мгновенно понял, что называется, спинным мозгом — эти шутить не будут. Попытки поставить новые палатки были жестко пресечены быковатыми молодцами в балаклавах при безучастно наблюдавшей за разгоном полиции.

Все последующие затеи, даже в том случае, когда недовольных тарифами, налогами, принятыми законами граждан на акции протеста выводили политики, в том числе депутаты, неизменно разгонялись самым жестким образом и тут же объявлялись кознями внешнего врага и его агентов на территории Незалежной. Дошло до того, что сам священный Евромайдан был заклеймен в десятках эфиров и в сотнях аккаунтов как порождение злой воли Путина, правителя Мордора. (Это, впрочем, не мешает вот уже шестой год расследовать так называемые преступления против Майдана и выносить приговоры по соответствующим уголовным делам).

Вот и сегодня о возможном массовом неповиновении граждан Аваков говорит с крайней брезгливостью: "На протест идут правые радикалы или левые радикалы, или просто идиоты, или нанятые кем-то люди, которые опираются не на системные нарушения, а просто на то, что им кто-то не нравится или платит, вряд вам захочется быть в их компании". Собственно, речь идет о тех самых людях, большинство которых в 2013-2014 годах утюжило центр Киева со священной цеевропейской правотой, а сегодня они же или нанятые, или идиоты… Потому что тогда была нога кого надо нога, а нынче ни о каком народном гневе и речи быть не может.

Аваков мотивирует свое решение болью за судьбы родины, которая окончательно будет порвана в случае очередного Майдана. Все, кто знает о многолетней деятельности Авакова, отчетливо понимают, насколько судьбы родины его интересуют. Арсен Борисович аккуратно разложил яйца по разным корзинкам и отлично обставился парамилитарными формированиями, которые выполнят любое указание министра, который, как считают эксперты, и является подлинным руководителем всех этих нацкорпусов и прочих радикальных структур отчетливо пронацистской направленности. Именно они будут выполнять роль наблюдателей на выборах и — в случае чего — разгонят любые акции протеста.

Впрочем, в конце минувшего года Аваков еще и при МВД создал отряды "Омега" для борьбы с массовыми беспорядками, которыми отныне, повторимся, будет маркироваться любой протест.

Сегодня Аваков контролирует пять важнейших силовых структур Украины, не считая вооруженные парамилитарные отряды активистов, поэтому его влияние на ситуацию переоценить сложно.

Кого же поддерживает министр внутренних дел, член Народного фронта? Его отсутствие на съезде Блока Петра Порошенко , где выдвигался собственно Петр Порошенко, разумеется, не осталось незамеченным. Там засветились практически все высшие руководители государства, но вот именно Авакова не было — считается, что так он демонстрирует равноудаленность. Не было его и на съезде Тимошенко, с которой его связывают долгие и драматичные отношения. На каком этапе их сотрудничество и торги сейчас, можно только предполагать — злые языки утверждают, что на весьма приятном для Юлии.

Недавно Тимошенко, к слову, направила заявление на имя Авакова, в котором она обвиняет Порошенко в скупке голосов избирателей. Штаб Порошенко выдвинул встречные обвинения. Под эти вопли идут массовая наглая скупка и неприкрытый покос из всех штабов. Аваков пообещал, что разберется и непременно пресечет. Позиция зоркого парения над схваткой на президентских выборах дает Авакову очевидную золотую акцию, которая, как уверены практически все аналитики, гарантирует ему сохранение должности при любом победителе. Возможно, кроме Зеленского, но силовики его всерьез не рассматривают.

Открытая вражда Авакова с Порошенко, которая не раз манифестировалась грубой критикой и даже некоторым хамством министра в адрес президента, тоже не должна никого обманывать. Аваков слишком важен для Порошенко, учитывая его силовые возможности, поэтому наверняка торги идут и там.

…По данным из штабов Порошенко и Тимошенко, активно сливаемым в интернет, и тот и другой кандидат готовы организовать массовые акции по результатам выборов с перекрестными обвинениями друг друга в работе на Москву. На это имеются отдельные бюджеты.

Но у кого больше — покажет лишь практика. То есть выбор Авакова.