Часовню УПЦ в Антарктиде хотят передать «новой церкви», пишут СМИ

Руководство украинского Национального антарктического центра "Академик Вернадский" в Антарктиде хочет перевести часовню, расположенную на территории станции, в "новую церковь" Украины , но положения томоса об автокефалии не позволяют этого, сообщило в пятницу интернет-издание "Таймер".

Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.

По информации издания, изначально часовню освятил представитель канонической Украинской православной церкви. Однако теперь, по политическим соображениям, руководство Национального антарктического центра хочет передать ее в ведение неканонической "новой церкви". Постоянных прихожан у часовни нет, так как состав сотрудников станции постоянно меняется. Решение о ее передаче в ведение "новой церкви" принимал лично глава центра Украины Евгений Дикий.

"У Украинской православной церкви подобной проблемы не было: она обладает практически полной независимостью в составе Русской православной церкви, и там не возражают против открытия приходов где угодно — хоть и вблизи Южного полюса, лишь бы против этого не возражали другие канонические православные церкви. А вот права ПЦУ ("новая церковь" — ред.) в составе Константинопольского патриархата куда более ограничены, и принять в свой состав антарктическую церковь она не может", — говорится в сообщении "Таймера".

В издании считают, что наиболее вероятным развитием событий в этом вопросе будет передача полярной церкви в подчинение напрямую Константинопольскому патриархату, а тот позволит священникам "новой церкви" там служить.

"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре прошлого года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действующих ранее на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.