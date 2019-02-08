Тимошенко потребовала снять с выборов ее однофамильца 

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко потребовала от главы Украины Петра Порошенко исключить из кандидатов в президенты ее однофамильца, депутата Верховной рады Юрия Тимошенко.
«Я обращаюсь к президенту: так как вы ставили этого Тимошенко Юрия Владимировича в список кандидатов в президенты, так же вспомните о чести и уберите этого Тимошенко из кандидатов в президенты и прекратите такие грязные манипуляции», — цитирует ТАСС выступление Тимошенко в в эфире телеканала «1+1».
Она считает, что выдвижение ее однофамильца является предвыборной технологией, рассчитанной на уменьшение голосов в ее поддержку.
«Это они рассчитывают таким мошенническим унизительным способом забрать у меня на выборах какие-то проценты и передать человеку, который ничего общего не имеет с президентством», — сказала она.
Тимошенко добавила, что знает, кто вносил залог за ее однофамильца в ЦИК.
Выборы президента Украины назначены на 31 марта.
В пятницу Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала президента страны Петра Порошенко кандидатом на пост главы государства на предстоящих выборах.
По последним данным, лидером президентского рейтинга остается шоумен Владимир Зеленский — его готовы поддержать 21,9%. На втором месте Тимошенко с 19,2% голосов и Порошенко (14,8%). В пятерку также вошли основатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко (10,4%) и глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко (8,4%).