Тимошенко потребовала снять с выборов ее однофамильца

«Я обращаюсь к президенту: так как вы ставили этого Тимошенко Юрия Владимировича в список кандидатов в президенты, так же вспомните о чести и уберите этого Тимошенко из кандидатов в президенты и прекратите такие грязные манипуляции», — цитирует ТАСС выступление Тимошенко в в эфире телеканала «1+1».

Она считает, что выдвижение ее однофамильца является предвыборной технологией, рассчитанной на уменьшение голосов в ее поддержку.

«Это они рассчитывают таким мошенническим унизительным способом забрать у меня на выборах какие-то проценты и передать человеку, который ничего общего не имеет с президентством», — сказала она.

Тимошенко добавила, что знает, кто вносил залог за ее однофамильца в ЦИК

Выборы президента Украины назначены на 31 марта.

В пятницу Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала президента страны Петра Порошенко кандидатом на пост главы государства на предстоящих выборах.