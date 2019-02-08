Тимошенко потребовала от Порошенко убрать Тимошенко

По ее словам, депутат был зарегистрирован кандидатом по инициативе Порошенко, чтобы «таким мошенническим унизительным способом» забрать часть голосов в ее поддержку.

«Я обращаюсь к президенту: так, как вы ставили этого Тимошенко Юрия Владимировича в список кандидатов в президенты, так же вспомните о чести, и уберите этого Тимошенко Ю. В. из кандидатов в президенты и прекратите такие грязные манипуляции», — заявила она.

Лидер «Батькивщины» посоветовала Порошенко прибегнуть к «честным» соревнованиям и подчеркнула, что ее команда имеет возможность предотвратить подобные махинации.

В январе стало известно о том, что Юлия Тимошенко проигнорировала выступления действующего украинского лидера в ходе «Украинского завтрака» на экономическом форуме в швейцарском Давосе. Сообщалось, что Тимошенко ела йогурт во время речи Порошенко и не аплодировала ему по окончании мероприятия.