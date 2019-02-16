Президент Украины Петр Порошенко уверен, что покажет отличный результат на предстоящих выборах главы государства.
"Никто не знает, кто победит… Но я абсолютно уверен, что у меня будет отличный результат", — сказал Порошенко, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. ЦИК зарегистрировал 44 кандидата. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 14%.