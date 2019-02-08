«Я хочу оргий»: соперник Порошенко поделился своими планами на выборы

Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко подал в суд на ЦИК Незалежной. Причиной тяжбы послужил отказ от предоставления бывшему министру обороны страны полноценного доступа к реестру избирателей. После недолгого разбирательства суд счел претензии Гриценко несостоятельными и подтвердил правомерность действий ЦИКа. Предлогом для подачи заявления послужило желание политика проверить реестр на наличие "мертвых душ", но тут не все так однозначно.

Сама попытка получения доступа к подобному ресурсу со стороны Гриценко выглядит довольно карикатурно: кандидат строит свою предвыборную кампанию на борьбе с коррупцией. Реестр избирателей дал бы ему практически неограниченные возможности для фальсификации выборного процесса за счет манипуляции списками.

Попытка реанимировать рейтинг

За свою продолжительную политическую карьеру Анатолий Гриценко не раз участвовал в выборах президента Украины. Он показывал неизменно высокие рейтинги на старте кампании и всякий раз оставался практически без поддержки избирателей на финишной прямой предвыборной гонки. Такую же ситуацию мы можем наблюдать сейчас: бывший министр обороны еще летом 2018 года находился на крепком втором месте в списке кандидатом, сейчас же, буквально за пару месяцев он опустился на пятое место, имея, по разным данным, от 5 до 8 процентов поддержки избирателей.

Единственным реальным шансом на выход во второй тур для Гриценко была бы успешная кампания по вскрытию мошеннических схем фаворитов президентской гонки. Следующим закономерным шагом было бы использование реестра избирателей для своих личных нужд, поскольку за счет собственных фальсификаций бывший министр обороны смог бы компенсировать отсутствие у себя разветвленной сети сторонников на местах — жизненно важного для победы на выборах президента Украины ресурса.

Антикоррупционные оргии

Поставив все на антикоррупционную тематику, политик Гриценко переоценил свои возможности. За время кампании ему не удалось провести ни одного мало мальски резонансного политического расследования. На встрече с руководителями основных антикоррупционных организаций Украины, Гриценко назвал все их материалы "Возбуждением без оргазма" и заявил, что хочет антикоррупционных "Оргий".

Подобную риторику кандидата в президенты Украины Гриценко можно понять. Он осознает, что проигрывает. Ему не помогает ни ореол ставленника американских спецслужб, ни тот факт, что он женат на "Рупоре Госдепа" — журналистке Юлии Мостовой. Даже практическое отсутствие компромата и весьма удачная биография силовика и интеллектуала не могут исправить положения. Предвыборная кампания проводится бывшим министром обороны топорно, у него нет серьезных союзников, а заокеанские покровители — те из них, кто не потерял окончательно интерес к Незалежной, посадили его на скамейку запасных. Видимо, не зря на самом старте кампании Гриценко назвал себя "Первым непроходным" кандидатом. Дальше Рады он так действительно не пройдет.