Порошенко взялся указывать границы городов ДНР и ЛНР

Украинский президент Петр Порошенко подписал указ, в котором утверждаются границы населенных пунктов на территории, контролируемой ополчением Донбасса.

В указе утверждаются «границы и перечень районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях». К указу прилагается список населенных пунктов и географических координат.

7 февраля украинские депутаты проголосовали за смену названия Днепропетровской области на Сичеславскую и направили его в Конституционный суд.