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Порошенко взялся указывать границы городов ДНР и ЛНР 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
Украинский президент Петр Порошенко подписал указ, в котором утверждаются границы населенных пунктов на территории, контролируемой ополчением Донбасса.
В указе утверждаются «границы и перечень районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях». К указу прилагается список населенных пунктов и географических координат.
7 февраля украинские депутаты проголосовали за смену названия Днепропетровской области на Сичеславскую и направили его в Конституционный суд.
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Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко
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