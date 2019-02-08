Россия пошлёт своих наблюдателей на Украину на предстоящие президентские выборы в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Кристина Богданова из Российского фонда свободных выборов и Елизавета Борисова из Российского общественного института избирательного права поедут 11 февраля в Киев для наблюдения за выборами, передаёт «Коммерсантъ». То, что в составе российской делегации нет мужчин обусловлено тем, что украинские погранслужбы зачастую не пускают российских мужчин на территорию страны.
Ранее News.ru писал о том, Верховная рада приняла закон, согласно которому гражданам России запрещено быть наблюдателями на выборах на Украине. В свою очередь, специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что участие россиян в миссии наблюдателей ОБСЕ на выборах украинского президента необходимо.