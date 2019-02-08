Наблюдатели от РФ отправятся на украинские выборы

Кристина Богданова из Российского фонда свободных выборов и Елизавета Борисова из Российского общественного института избирательного права поедут 11 февраля в Киев для наблюдения за выборами, передаёт «Коммерсантъ». То, что в составе российской делегации нет мужчин обусловлено тем, что украинские погранслужбы зачастую не пускают российских мужчин на территорию страны.