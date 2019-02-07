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Порошенко зарегистрировали кандидатом в президенты Украины 

RT на русском 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала действующего президента Петра Порошенко кандидатом на пост главы государства на предстоящих выборах.
Как передаёт «Укринформ», такое решение было принято в ходе заседания ЦИК в четверг, 7 февраля.
Порошенко 3 февраля подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом на пост президента. По его словам, предстоящие выборы на Украине станут «тестом на демократию».
Экс-лидер Украины Виктор Янукович заявлял, что не верит в шансы Порошенко на выборах.
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Украина , В мире , Виктор Янукович , Петр Порошенко , Центризбирком России
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