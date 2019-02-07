Порошенко зарегистрировали кандидатом в президенты Украины

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала действующего президента Петра Порошенко кандидатом на пост главы государства на предстоящих выборах.

Как передаёт «Укринформ», такое решение было принято в ходе заседания ЦИК в четверг, 7 февраля.

Порошенко 3 февраля подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом на пост президента. По его словам, предстоящие выборы на Украине станут «тестом на демократию».