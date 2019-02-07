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У Украины нет и не будет шансов вступить в НАТО, считает сенатор Морозов 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
У Украины нет и не будет шансов на вступление в НАТО, изменение в конституцию страны было внесено в угоду выборам и политической пропаганде, заявил РИА Новости в четверг член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Верховная рада ранее одобрила поправки в конституцию Украины, закрепляющие курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО.
"Шансов на вступление Украины в НАТО никаких. Ни сейчас, ни в будущем. Украина — это на годы анклав войны в Европе, ибо мир режиму не нужен. А значит, вступление в НАТО — это интернационализация войны, а этого никто в альянсе не хочет", — сказал Морозов.
Поэтому данное голосование, по его словам, знаменует собой уникальное в истории явление: "изменение конституции в угоду выборам и политической пропаганде". "Закрепление государственной стратегии, ведущей в никуда. Стремление вступить туда, куда никто не зовет. Политика абсурда", — заключил сенатор.
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Украина , В мире , Олег Морозов , ЕС , Совет Федерации , Верховная Рада , НАТО , РИА Новости
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