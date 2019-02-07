У Украины нет и не будет шансов вступить в НАТО, считает сенатор Морозов

Олег Морозов. Украины нет и не будет шансов на вступление в НАТО , изменение в конституцию страны было внесено в угоду выборам и политической пропаганде, заявил РИА Новости в четверг член международного комитета Совфеда Верховная рада ранее одобрила поправки в конституцию Украины, закрепляющие курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО. "Шансов на вступление Украины в НАТО никаких. Ни сейчас, ни в будущем. Украина — это на годы анклав войны в Европе, ибо мир режиму не нужен. А значит, вступление в НАТО — это интернационализация войны, а этого никто в альянсе не хочет", — сказал Морозов. Поэтому данное голосование, по его словам, знаменует собой уникальное в истории явление: "изменение конституции в угоду выборам и политической пропаганде". "Закрепление государственной стратегии, ведущей в никуда. Стремление вступить туда, куда никто не зовет. Политика абсурда", — заключил сенатор.