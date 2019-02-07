«Яклоун»: Зеленский решил рассказать о доходах

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Кандидат в президенты Украины Зеленский запустил приложение «Яклоун» 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский запустил приложение "Яклоун", в котором предлагает всем желающим рассказать о своих доходах, которые, по его мнению, делают "клоунами" жителей страны.
"Я замахнулся на вотчину наших элит и пошел в президенты Украины, после чего меня объявили клоуном. Я — клоун и я этим очень горжусь. Я уверен, что я такой не один, поэтому мы сделали такое приложение "Яклоун". Назови свое имя, какая у тебя заплата, стипендия или пенсия. В общем, все то, что делает тебя клоуном", — заявил в четверг Зеленский в видеообращении на странице в Facebook.
Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Документы для регистрации кандидатами в президенты подали 89 человек, в воскресенье ЦИК завершил прием документов и до 8 февраля включительно должен принять решения по всем потенциальным кандидатам. По последним данным зарегистрировано более 30 кандидатов.
Лидером президентского рейтинга является шоумен Владимир Зеленский, которого готовы поддержать 21,9% избирателей, лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко поддерживают 19,2% опрошенных, действующего президента Петра Порошенко — 14,8%.
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Украина , Видео , В мире , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Центризбирком России
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