Парламент Украины по предложению президента Петра Порошенко окончательно утвердил изменения в конституцию страны, которым закрепляется курс на вступление в ЕС и НАТО, такое решение на заседании в четверг поддержали 334 парламентария при необходимом минимуме в 300 голосов.
В законе также предлагается изъять из переходных положений конституции норму, которая давала правовые основания для базирования Черноморского флота РФ в Крыму.
Согласно конституции, закон еще должен подписать президент Украины. Документ вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.
Порошенко ранее предложил Раде внести изменения в преамбулу, ряд статей и переходные положения, которые "зафиксируют выбор Украины и ее место как члена европейской семьи", а также курс Украины на интеграцию в НАТО. Такого курса в политике должны придерживаться президент, кабмин и Рада. Парламент принял эти изменения в первом чтение в ноябре 2018 года.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет. Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан также заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.