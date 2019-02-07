Рада утвердила изменения в конституцию о курсе Украины в ЕС и НАТО

Крыму. В законе также предлагается изъять из переходных положений конституции норму, которая давала правовые основания для базирования Черноморского флота РФ

Согласно конституции, закон еще должен подписать президент Украины . Документ вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

Порошенко ранее предложил Раде внести изменения в преамбулу, ряд статей и переходные положения, которые "зафиксируют выбор Украины и ее место как члена европейской семьи", а также курс Украины на интеграцию в НАТО. Такого курса в политике должны придерживаться президент, кабмин и Рада. Парламент принял эти изменения в первом чтение в ноябре 2018 года.