Киеву не стоит надеяться на скорое вступление в ЕС, считает посол ФРГ

Киеву не стоит рассчитывать на быстрое вступление в Евросоюз НАТО , для этого придется сделать очень много, заявил посол ФРГ на Украине Эрнст Райхель.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что намерен баллотироваться на второй срок. Он также отметил, что Украина подаст в 2024 году заявку на вступление в ЕС.

"Быстрое вступление Украины в ЕС или НАТО — не реалистичная перспектива. Вас (Украину — ред.) ждет долгий и извилистый путь. Украине придется сделать очень много, чтобы подготовить себя к статусу кандидата на вступление в обе организации", — сказал Райхель в интервью интернет-изданию "Европейская правда", опубликованном в четверг.

При этом он назвал популизмом обещания кандидатов в президенты в случае победы немедленно достичь членства в ЕС и НАТО.

"И все же Евросоюз остается открытым проектом. Любая европейская страна имеет право претендовать на вступление в ЕС, это касается и Украины… НАТО также декларирует политику открытых дверей. Поэтому Украина имеет все причины оставаться амбициозной", — сказал Райхель.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. По последним данным Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 37 кандидатов в президенты. Лидером президентского рейтинга, согласно соцопросам, является шоумен Владимир Зеленский , которого готовы поддержать 21,9% избирателей, лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко поддерживают 19,2% опрошенных, действующего президента Петра Порошенко — 14,8%.

Парламент Украины в ноябре 2018 года по предложению президента принял в первом чтении проект изменений в конституцию страны, которым закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. Порошенко ранее предложил Раде внести изменения в преамбулу, ряд статей и переходные положения, которые "зафиксируют выбор Украины и ее место как члена европейской семьи", а также курс Украины на интеграцию в НАТО, и обязанность президента, кабмина и Рады придерживаться этих курсов.