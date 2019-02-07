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В отношении спикера украинского парламента возбудили дело 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 40 минут назад
Фото: РИА Новости
В отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия и нескольких сотрудников аппарата парламента возбуждено уголовное дело, сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«В действиях председателя парламента и работников аппарата видят признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 365 Уголовного кодекса Украины — превышение власти или служебных полномочий. Уголовное производство было открыто 31 января», — рассказал источник агентства УНН, передает РИА «Новости».
Согласно этим сведениям, речь идет о нарушениях в организации работы парламента и выплате компенсаций за жилье депутатам, которые имеют надлежащие условия проживания.
Пресс-секретарь Парубия Андрей Ковалев отметил, что проверит эти данные. В пресс-службе государственного бюро, которое, по данным источника, возбудило дело, также сообщили, что проверят информацию.
В четверг сообщалось, что в отношении депутата Верховной рады от Радикальной партии Сергея Рыбалки возбудили уголовное дело о госизмене из-за его бизнеса в российском Липецке.
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Украина , В мире , Андрей Ковалев , Сергей Рыбалка , МВД , Верховная Рада , РИА Новости
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