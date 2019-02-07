В отношении спикера украинского парламента возбудили дело

В отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия и нескольких сотрудников аппарата парламента возбуждено уголовное дело, сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах

«В действиях председателя парламента и работников аппарата видят признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 365 Уголовного кодекса Украины — превышение власти или служебных полномочий. Уголовное производство было открыто 31 января», — рассказал источник агентства УНН, передает РИА «Новости».

Согласно этим сведениям, речь идет о нарушениях в организации работы парламента и выплате компенсаций за жилье депутатам, которые имеют надлежащие условия проживания.

Пресс-секретарь Парубия Андрей Ковалев отметил, что проверит эти данные. В пресс-службе государственного бюро, которое, по данным источника, возбудило дело, также сообщили, что проверят информацию.