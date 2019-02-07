Более 10 кандидатов в президенты Украины попросили себе охрану

По его словам, нацполиция или нацгвардия будет сопровождать кандидата, если он считает, что на него готовится провокация.

"Каждый кандидат в президенты… имеет возможность обратиться в Национальную полицию для того, чтобы получить полицейскую охрану для реализации своих полномочий кандидата в президенты. Таких людей уже 11, воспользовавшихся этим предложением", — сказал Аваков на заседании комитета Верховной рады.