С просьбой о предоставлении охраны обратились одиннадцать кандидатов в президенты Украины, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает РИА "Новости".
По его словам, нацполиция или нацгвардия будет сопровождать кандидата, если он считает, что на него готовится провокация.
"Каждый кандидат в президенты… имеет возможность обратиться в Национальную полицию для того, чтобы получить полицейскую охрану для реализации своих полномочий кандидата в президенты. Таких людей уже 11, воспользовавшихся этим предложением", — сказал Аваков на заседании комитета Верховной рады.
Ранее сообщалось, что ЦИК Украины завершил прием документов от кандидатов в президенты. ЦИК обязан обнародовать окончательный список кандидатов не позднее 9 февраля.