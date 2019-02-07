Что думают в Евросоюзе о церковной авантюре Порошенко

"Это уже перебор"

Пока Петр Порошенко эмоционально вещает по телевидению о том, что Украина уверенно движется в Европу, в поселке Богородчаны Ивано-Франковской области местные власти принялись описывать имущество Петропавловского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В воскресенье чиновники устроили голосование о его передаче в пользование ПЦУ — и приняли решение не прихожане, а ни разу не бывавшие в этой церкви активисты. Как выяснилось позавчера, храмовые замки сломаны, община вынуждена совершать службы на улице.

Что примечательно, происходящим заинтересовалась вовсе не полиция, а члены мониторинговой группы ОБСЕ. К их помощи взывают общины и в других епархиях УПЦ.

В соответствии с вступившим неделю назад в силу законом о смене юрисдикции религиозных общин решение о переходе, например, из канонической УПЦ в ПЦУ принимается голосованием прихожан. На практике таковыми могут оказаться кто угодно: от привезенных на автобусах радикалов (как в селе Гнездичное Тернопольской области) до местных чиновников (как в селе Красноволя Волынской области).

"Откровенно говоря, я бы (на месте власти. — Прим. ред.) предпочел отделить церковь и религию от государства также и на Украине", — признается в беседе с РИА Новости депутат Европейского парламента и председатель Рабочей группы по противодействию антисемитизму Хайнц Беккер.

Но куда больше его раздражает устроенный Порошенко "томос-тур", когда президент разъезжает по стране с выданной патриархом Варфоломеем грамотой об автокефалии ПЦУ, демонстрируя ее, словно трофей, избирателям. Кстати говоря, это сподвигнуло немецкую прессу сострить: Порошенко "использует Господа Бога", чтобы выиграть в президентской гонке.

"Да, я могу себе это представить. Вообще, религия и вправду используется политиками в подобных целях. Но в данном случае, как я думаю, это уже перебор. Это по-настоящему не оправданный способ проведения выборов", — уверен Беккер.

"Это нарушение прав человека!"

Впрочем, Евросоюз до сих пор официально не высказался насчет церковной ситуации на Украине. И это позволяет Порошенко и дальше сыпать обещаниями.

"Мы должны отвечать критериям членства в Европейском Союзе", — заявил президент, выступая на телевидении.

То есть Украина должна выполнять все условия Договора о Европейском Союзе, который опирается, в том числе на Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. И вот что там говорится насчет свободы вероисповедания:

"Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как индивидуально, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в богослужении, обучении, отправлении религиозных и культовых обрядов".

В 2013 году ЕСПЧ , контролирующий выполнение конвенции, пояснил, что, если государство принуждает общину "вопреки ее воле принять единое управление" либо сменить юрисдикцию, то это нарушение прав человека.

"В демократическом обществе у государства нет необходимости принимать меры для обеспечения того, чтобы религиозные общины находились под единым управлением. Действительно, роль власти в этом случае сводится не к выявлению причины напряженности путем устранения плюрализма, а к веротерпимости между группами с антагонистическими взглядами", — говорится в пояснении ЕСПЧ.

А тем временем в Верховной раде прямо говорят, что заставят УПЦ сменить название — соответствующий закон нардепы приняли в конце прошлого года. Очевидно, это делается в угоду созданной президентом и раскольниками "новой церкви".

"Я поддерживаю как религиозные, так и нерелигиозные свободы. Это значит, что все, в том числе Евросоюз, Украина, Россия, должны проводить линию поддержки свободы религии. И я бы не стала затрагивать религиозную тематику в предвыборной кампании. В светском государстве религия должна быть частным делом каждого. Думаю, что в современном государстве религия не должна использоваться политиками в своих целях", — заявила корреспонденту РИА Новости депутат Европарламента Хельга Трупель.

Угроза насилия

Ее коллеги из украинского парламента думают иначе. Один из соавторов законопроекта о переименовании депутат Сергей Высоцкий объявил, что УПЦ утратила каноничность. Почему — не объяснил.

"Упрямые путинофилы, которые останутся в Русской церкви в Украине, будут членами неканонической структуры", — сообщил он журналистам.

А что же будет с УПЦ и ее святынями — теми же Киево-Печерской и Почаевской лаврами, за судьбой которых следят православные России и Украины?

"Вопрос украинских лавр, конечно, можно решить и силой. По какому праву их контролирует РПЦ?!" — возмутился депутат Верховной рады.

На Украине уже высказывают опасения, что такое рвение властей отнимать и переименовывать может срикошетить и на другие религии. Так, об этом уже задумались в еврейской общине.

"Государству надо сделать шаг назад"

"Должно быть разделение между государством и Церковью. Я считаю, что зарегистрированная государством Украинская православная церковь Московского патриархата имеет право сама выбрать себе название — как и любая другая религиозная община. В противном случае начинается абсурд. Понимаю, что это очень чувствительный и сложный вопрос. Думаю, государство после этого должно сделать шаг назад", — заявил РИА Новости главный раввин Украины Яков Блайх.

И его можно понять: где гарантия, что после прецедента с УПЦ власти не возьмутся за иудейские общины, вынудив их сменить название?

И где гарантия, что у религиозных общин не будут отнимать молельни, как это произошло недавно с прихожанами Никольского храма в селе Ничеговка Волынской области? Активисты ПЦУ при поддержке местных властей угрозами заставили верующих покинуть церковь, и теперь они молятся в ветхом доме без света и тепла.

"В сегодняшнее непростое для нашей Церкви время мы являемся свидетелями многочисленных нарушений прав верующих и религиозных общин УПЦ. Не проходит и дня, чтобы не поступало сообщений о захвате храмов наших религиозных общин и разжигании религиозной розни. Кроме неконституционных законопроектов (о переименовании УПЦ и смене юрисдикций общин. — Прим. ред.), которые направлены на Украинскую православную церковь, мы наблюдаем не только нарушение права на свободу вероисповедания, но еще и нарушение права собственности на храмы религиозных общин, надругательство над ними — ограбление, осквернение и поджоги", — сказал представителям епархий управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

В последние четыре года представители как УПЦ, так и Русской православной церкви, неоднократно говорили о давлении украинских властей на различных международных площадках, в том числе и в ЕС. Правда, реагируют на это по-прежнему только в кулуарах, а не с трибун.