Украина провела военные учения в Азовском море

Украина провела в Азовском море военные учения по «отражению вражеской атаки». Ранее стало известно, что Киев потерял $360 млн из-за прошлогоднего инцидента в Керченском проливе, когда сотрудники пограничной службы ФСБ РФ задержали украинских моряков за нарушение российской госграницы. После этого в Крыму заявили, что Москва не даст разрешение на вхождение в Азовское море кораблей НАТО

Военно-морские силы Украины совместно с бойцами госпогранслужбы страны, а также представителями так называемой «операции объединенных сил» провели в Азовском море военные учения по «отражению вражеской атаки», передает ФАН.

«По легенде учений, судно-нарушитель, игнорируя запросы и законные требования корабля Морской охраны и катеров ВМС ВСУ, осуществляло опасные маневры на большой скорости и пыталось приблизиться к берегу для возможной высадки диверсионной группы» — рассказали в госпогранслужбе.

Несколькими днями ранее стало известно, что Украина потеряла 10 млрд гривен (около $360 млн) из-за прошлогоднего инцидента в Керченском проливе, когда сотрудники пограничной службы ФСБ РФ задержали украинских моряков за нарушение российской госграницы. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По словам главы украинского ведомства, после произошедшего судовладельцы начали переориентировать свои грузы, находящиеся в акватории Черного моря, в другие порты, чтобы избежать убытков. Также, по его словам, судовладельцы «неохотно предоставляют во фрахт свои суда», передает НСН.

В ответ на это крымский политолог Владимир Джаралла подчеркнул, что украинские власти сами виноваты в убытках. Так,

агрессивная политика Киева, захват российских моряков и игнорирование правил судоходства в Азове привели к неоднозначным последствиям для украинской экономики.

Стоит отметить, что глава украинской погранслужбы Петр Цигикал рассказал о возведении пяти наблюдательных башен на побережье Азовского моря. По его словам, башни будут оснащены современными средствами радиотехнического и визуального контроля.

«Эти объекты будут интегрированы в общую систему и помогут нам полностью контролировать линию морской границы», — сказал силовик.

Он добавил: в настоящее время ведомство рассматривает разные варианты усиления морских подразделений в регионе. Киев ведет переговоры с французской стороной по закупке 22 современных кораблей для патрулирования.

В конце ноября прошлого года украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив российскую государственную границу. ФСБ РФ указала, что корабли ВМС Украины опасно маневрировали и не подчинялись требованиям.

По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» осуществили «откровенно агрессивные действия» против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира.

Позднее украинские моряки признались в сознательной провокации и были арестованы по ходатайству российских спецслужб в рамках уголовного дела по факту нарушения госграницы РФ.

Чуть позже вице-премьер правительства Республики Крым Георгий Мурадов заявил, что военные корабли НАТО не пройдут в Азовское море без соответствующего согласия со стороны Российской Федерации.

«Военные суда иностранных государств по российско-украинскому соглашению от 2003 года могут заходить в акваторию Азовского моря только с согласия двух сторон — России и Украины», — отметил вице-премьер.

Россия же такого согласия не даст, добавил политик. По его словам, присутствие военных кораблей Североатлантического альянса в Азовском море «недопустимо». Он выразил уверенность в том, что власти Украины организовали провокацию, чтобы позвать в регион флот Североатлантического альянса.

Также сообщалось, что США выделят Украине $10 млн для усиления военной мощи после инцидента в Керченском проливе. В этой связи российский сенатор Франц Клинцевич пояснил, что с помощью этого транша Вашингтон просто «откупился» от Киева и ждать другой помощи от США после конфликта в Азовском море Украине не стоит.

Договор между Россией и Украиной «о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива» вступил в силу в 2003 году. Стороны договора, «руководствуясь отношениями дружбы и сотрудничества между народами России и Украины, исторически сложившимися братскими узами между ними», договорились, что урегулирование вопросов по поводу акватории Азова решается между Москвой и Киевом.