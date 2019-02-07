Экс-министр рассказал, что разрушает украинскую политику

Действующая политика в Украине легко принимает "форму сосуда", где главное быть удобным власти, независимо от убеждений и принципов. Такое мнение высказал бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире программы "Украинский формат" на телеканале NewsOne.

В частности, он рассказал о том времени, когда занял министерскую должность в 1997 году.

"Проблема в украинской политике была и есть в ментальности и воспитании. В Украине действует дикий капитализм, а также происходит коррозия морали и аннигиляция. Это начало происходить после того, как, начиная с Кучмы, правила в стране начали скатываться вниз с каждым годом до "друзьям — все, врагам — закон", — сказал Червоненко.

Он также добавил, что очень тяжело переживал, когда его сняли с занимаемого поста и когда еще не понимал принципов украинской политики.

"Я тогда не понимал, что в политике предать — это предвидеть. Также я не знал, что в политике играют по негласно навязанным правилам, которые как раз сейчас процветают в стране, когда ставят по удобности, а не профессиональности", — отметил экс-министр.

Кроме того, Червоненко подчеркнул, что сейчас украинскими политиками управляет ложь, которая отравляет все системы государства.