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Экс-министр рассказал, что разрушает украинскую политику 

РИА Новости + ещё 2
Действующая политика в Украине легко принимает "форму сосуда", где главное быть удобным власти, независимо от убеждений и принципов. Такое мнение высказал бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире программы "Украинский формат" на телеканале NewsOne.
В частности, он рассказал о том времени, когда занял министерскую должность в 1997 году.
"Проблема в украинской политике была и есть в ментальности и воспитании. В Украине действует дикий капитализм, а также происходит коррозия морали и аннигиляция. Это начало происходить после того, как, начиная с Кучмы, правила в стране начали скатываться вниз с каждым годом до "друзьям — все, врагам — закон", — сказал Червоненко.
Он также добавил, что очень тяжело переживал, когда его сняли с занимаемого поста и когда еще не понимал принципов украинской политики.
"Я тогда не понимал, что в политике предать — это предвидеть. Также я не знал, что в политике играют по негласно навязанным правилам, которые как раз сейчас процветают в стране, когда ставят по удобности, а не профессиональности", — отметил экс-министр.
Кроме того, Червоненко подчеркнул, что сейчас украинскими политиками управляет ложь, которая отравляет все системы государства.
"Нынешняя власть забывает одно — мир стал прозрачным. И та ложь, которая прогрессирует в Украине, приносит ущерб не только каждому человеку в стране, но и государству в целом. В украинской политике легко принимают форму сосуда, то есть главное быть удобным начальству, независимо правда это или ложь. Я не принимаю форму сосуда, поэтому я не очень удобен власти", — резюмировал он.
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Украина , Видео , В мире , Конфликты
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