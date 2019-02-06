Зачем Киеву понадобилось дело «изменника» Медведчука

Виктор Медведчук , ключевой участник Минских переговоров, экс-глава администрации президента Украины , рискует сесть на 15 лет за сепаратизм. Причиной стало «крамольное» предложение дать Донбассу автономию. Абсурдность обвинения очевидна, ведь и Крым по украинскому закону — автономия. Очевидно, что Порошенко накануне выборов нужна «сакральная жертва». Но есть и более неожиданная версия.

Это будет «очередная политическая репрессия», — так в Кремле в среду оценили перспективы процесса против известного украинского политика, участника Минского переговорного процесса Виктора Медведчука.

Медведчуку инкриминируются две «тяжелые» статьи — «призывы к изменению в антиконституционном порядке границ Украины» (от 3 до 5 лет с конфискацией имущества по украинскому УК), и государственная измена. За нее полагается от 12 до 15 лет с конфискацией или без конфискации имущества.

С заявлением на Медведчука в прокуратуру СБУ обратился депутат Верховной рады от входящей в правящую коалицию партии «Народный фронт», командир батальона «Миротворец» Андрей Тетерук. Любопытно, что до 1999 года был гражданином России и служил в нашей армии.

В заявлении было обращено внимание на речь Медведчука на съезде партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», чей политсовет он возглавляет. Съезд прошел 29 января и должен был выработать партийную стратегию на ближайшие президентские выборы. Сам Медведчук в президенты не собирается. Кандидатом от партии является Юрий Бойко

В своей речи Медведчук заявил, что для урегулирования конфликта на Востоке страны необходимо внести изменения в Конституцию и создать в составе страны автономный регион Донбасс. Комбат-депутат Тетерук усмотрел в этом «руку Москвы » и увязал с предстоящими в марте президентскими выборами. «Очевидно, что РФ в своем стремлении влиять на процесс выборов в Украине решила вскрываться по полной и уже от косвенных намеков перейти к прямым и явным призывам к изменению территориальной целостности нашей страны», — объявил парламентарий в интервью телеканалу «Настоящее время» (совместный медиапроект Радио «Свобода» «Голоса Америки» ).

Сарган, в свою очередь, пояснила, что «прямое и явное нарушение закона» со стороны Медведчука заключается в том, что он не учел: согласно Конституции, Украина является унитарным государством. Правда, непонятно чем гипотетическая донбасская автономия «хуже» Автономной республики Крым (а с точки зрения Киева, эта автономия и сейчас в составе Украины).

Очевидно, что дело не столько в «посягательстве» и «измене», сколько в самом фигуранте дела — бывшем вице-спикере и экс-главе администрации президента Украины, «сером кардинале» времен Кучмы, Викторе Медведчуке. Этого политика воспринимают едва ли не как главного представителя «партии мира». Напомним, во время острой фазы донбасского конфликта в 2014 году он выступил посредникам на предварительных переговорах между ДНР-ЛНР, ОБСЕ и киевскими властями, а позже активно работал в минской трехсторонней контактной группе. Отсюда и ярлык «пророссийского политика».

«Понятно, что уголовное дело шито белыми нитками, — сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. — Медведчук четко подчеркивал, выступая на съезде, что речь идет о легальных изменениях в Конституции Украины. Там уже написано, что есть один автономный регион, Крым. Медведчук предлагал внести в Конституцию еще один регион, вот и всё».

Кроме того, заявление Медведчука соответствовало Минским соглашениям, фактически предусматривающим для Донбасса широкую автономию. Погребинский уверен:

«Ясно, что любой суд признает Медведчука невиновным».

Более того, он допускает, что политик может обратить обвинения в свой адрес против обвиняющих.

Ведь, давая понять, что существование автономии в составе Украины неконституционно Сарган и Тетерук таким образом отказываются от Крыма, который, юридически, с точки зрения украинского законодательства, является автономной территорией.

За атакой на Медведчука, по мнению Погребинского, стоит «Народный фронт» (партия Арсения Яценюка Александра Турчинова , партнер «Блока Петра Порошенко») и весь националистический лагерь. Руководство «Народного фронта» — в которое входят и командиры «Азова» и других националистических формирований «спит и видит как бы засадить Медведчука в тюрьму», считает Погребинский.

«А сейчас, когда неизвестно чем закончатся выборы, а возможно они закончатся тем, что они окажутся в тюрьме, если не успеют сбежать, они торопятся, чтобы реализовать свои мечты», — сказал Погребинский.

«Я думаю, что когда на Медведчука заводили дело, то об урегулировании конфликта на Донбассе и выполнении Минских соглашений думали в последнюю очередь. А в первую очередь это связано с приближающимися президентскими выборами и неплохими результатами, которые показывает Бойко — кандидат от движения Виктора Медведчука», — сказал Жарихин газете ВЗГЛЯД.

«И тем самым сделана своего рода закладка на будущее: если что пойдёт не так, то дело Медведчука можно будет расширить и на Бойко, и снять последнего с выборов», — пояснил эксперт.

Существуют и иные версии появления «дела Медведчука» в канун выборов. Некоторые из киевские политологов, близких к бывшему руководству Партии регионов, считают, что между Порошенко и Медведчуком с высокой долей вероятности есть «договорняк».

Дело в том, что политтехнологи из штаба Порошенко в ходе предвыборной кампании играют на теме важности «предотвращения реванша прокремлевских сил», а Медведчуку, в свою очередь, не помешает дополнительный политический пиар и образ гонимого киевской властью. Притом «тесные связи Порошенко и Медведчука не являются секретом, украинские журналисты фиксировали ночные визиты Медведчука к Порошенко, якобы в ходе которых обсуждался обмен пленными и удерживаемыми лицами. Да и бизнес Медведчука при Порошенко просто-таки процветает», — отметил собеседник газеты ВЗГЛЯД.

В том же духе высказывается и руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

«На самом деле сегодня идет просто банальная игра между Порошенко и Медведчуком», — сказал газете ВЗГЛЯД руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. По его мнению, считать этих людей оппонентами всерьез не стоит: «Они близкие друзья, а в политическом плане близкие партнеры». Как уверен Бондаренко, возбуждая явно надуманное, не имеющее судебной перспективы, но впечатляющее формулировками обвинения, уголовное дело против Медведчука, украинский президент всего лишь хочет мобилизовать вокруг себя националистического избирателя.

«Раньше таким жупелом для других политиков были коммунисты. Теперь заменителем коммунистов стали Юрий Бойко и Медведчук: удобная, не имеющая реального рейтинга оппозиция, которую используют только для того, чтобы пугать электорат Порошенко», — полагает Бондаренко.

Но вполне вероятно, что Медведчуку грозит не договорная, а вполне реальная опасность. Дополнительную интригу внес свергнутый украинский президент Виктор Янукович. Он прервал свое долгое молчание и дал пресс-конференцию. На ней он, в числе прочего, сообщил, что Медведчука, ни больше, ни меньше, собираются убить. «Я слышал, что создана спецгруппа из 12 человек, которая готовит покушение на Медведчука, такая информация есть. Не знаю, только ли по Медведчуку, может, и по мне тоже. Я хотел бы обратиться к работникам спецслужб не выполнять преступные законы власти. Власть поменяется, и придет время, когда придется отвечать за эти преступления перед законом», — сказал Янукович.