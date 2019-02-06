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На Украине предрекли полное прекращение ж/д сообщения с Россией 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предрек полное прекращение железнодорожного сообщения с Россией «по объективным причинам», сообщает ТАСС.
По словам министра, даже если решение о приостановке железнодорожного сообщения с Россией не будет принято на государственном уровне, это произойдет само по себе.
«Пассажиропоток умирает, в 2018 году он сократился еще на 20%. Я хотел, чтобы было принято решение на государственном уровне, но если его не будет, то это произойдет объективно», — заявил Омелян.
Накануне компания «Укржелдорога» объявила о сокращении периодичности курсирования поездов по направлениям Одесса-Москва-Одесса и Харьков-Москва-Харьков. Пассажироперевозки по этим направлениям будут осуществляться не ежедневно, а через день.
При этом в компании отметили, что рейсы из Киева в Москву остаются востребованными: поезда в этом направлении ходят дважды в день.
Украина , В мире , Владимир Омелян , ИТАР-ТАСС
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