На Украине предрекли полное прекращение ж/д сообщения с Россией

По словам министра, даже если решение о приостановке железнодорожного сообщения с Россией не будет принято на государственном уровне, это произойдет само по себе.

«Пассажиропоток умирает, в 2018 году он сократился еще на 20%. Я хотел, чтобы было принято решение на государственном уровне, но если его не будет, то это произойдет объективно», — заявил Омелян.

Накануне компания «Укржелдорога» объявила о сокращении периодичности курсирования поездов по направлениям Одесса-Москва-Одесса и Харьков-Москва-Харьков. Пассажироперевозки по этим направлениям будут осуществляться не ежедневно, а через день.

При этом в компании отметили, что рейсы из Киева в Москву остаются востребованными: поезда в этом направлении ходят дважды в день.