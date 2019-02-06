Россию обвинили в использовании YouTube против Украины

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Украина обвинила Россию в использовании YouTube против своих граждан 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Украинское министерство информационной политики во вторник обвинило РФ в использовании инструментов видеохостинга YouTube для преследования украинцев и ограничения свободы слова.
"Министерство информационной политики Украины заявляет о фактах преследования граждан Украины Российской Федерацией и попытках злоупотребления российской стороной инструментами сервиса видеохостинга YouTube с целью ограничения свободы слова", — говорится в заявлении на сайте ведомства.
Янукович обвинил Киев в преступлениях Евромайдана
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела, участии в конфликте на востоке страны, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну" в свою историю. Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми, подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".
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Украина , Видео , В мире , Наука и техника
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