«Чтобы Россию инфаркт схватил»: в Киеве назвали сроки появления ракет США в Харькове

Соединенные Штаты могут разместить свои ракетные комплексы в Харькове уже через два года. Об этом сообщил украинский политолог Сергей Запорожский.

Украина бы только выиграла, если бы США расположили на ее территории собственные ракеты, считает Запорожский. По его словам, комплексы нужны вдоль всей границы с Россией

Однако в настоящее время таких действий в планах Вашингтона нет, признал политолог. По его мнению, таким образом Белый дом дает Москве шанс «образумиться».

«Американцы действуют постепенно: они все же дают России шанс образумиться. Поэтому я думаю, что пара лет у России есть, а потом, надеюсь, американские ракеты будут стоять в Украине. Чтобы Россию инфаркт хватил, ставить ракеты надо, конечно, в Харькове», — цитирует Запорожского ФАН.

Издание отмечает, что украинский политолог затруднился объяснить, что будет в случае, если Москва предпримет ответные действия, начав препятствовать появлению американских ракет вдоль границы РФ с Украиной.