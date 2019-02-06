Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина завершила выход из координационных органов СНГ 

Говорит Москва + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Как заявил украинский посол в Минске Игорь Кизим, это длительный процесс.
«Что касается координационных институтов, у нас нет представительства при этих органах, оно закрыто», — отметил дипломат, передаёт РИА Новости.
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило о намерении отказаться от участия в работе СНГ. Президент Пётр Порошенко подписал указ об отзыве представителей из всех уставных органов Содружества. При этом он заявил, что Киев «внимательно посмотрит» все международные договоры, заключённые в рамках СНГ, и выйдет из тех, в которых найдёт «хотя бы малейшее несоответствие национальным интересам».
Говорит Москва: последние новости
Надежду Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО в Киеве Зеленский в случае победы на выборах пообещал сесть за стол переговоров с Путиным В Киеве раскрыли «разваливающий Украину миф»
Украина , В мире , Петр Порошенко , РИА Новости , Минск
Читайте также
Видео
Киселев рассказал о главной ошибке Путина
Политика
Появились результаты экспертизы крови Децла на наркотики
Шоу-бизнес
Песков рассказал о зарплатах в пресс-службе президента
Политика Экономика
Участниц Comedy Woman защитили от нападок Михалкова
Шоу-бизнес
Пол под толпой провалился во время вечеринки
Происшествия Общество
Децла проводили в последний путь аплодисментами
Шоу-бизнес
Покровителя борделей задержали в Архангельске
Криминал Общество
Опубликовано прощальное видео Децла
Шоу-бизнес
Бронебойные возможности"Удава" показали на видео
Армия Оружие
Отец Децла опубликовал обращение к умершему сыну
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение