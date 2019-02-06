Как заявил украинский посол в Минске Игорь Кизим, это длительный процесс.
«Что касается координационных институтов, у нас нет представительства при этих органах, оно закрыто», — отметил дипломат, передаёт РИА Новости.
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило о намерении отказаться от участия в работе СНГ. Президент Пётр Порошенко подписал указ об отзыве представителей из всех уставных органов Содружества. При этом он заявил, что Киев «внимательно посмотрит» все международные договоры, заключённые в рамках СНГ, и выйдет из тех, в которых найдёт «хотя бы малейшее несоответствие национальным интересам».