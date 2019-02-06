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Генпрокуратура передаст дело против Медведчука в СБУ 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Дело о предполагаемой государственной измене лидераобщественного движения "Украинский выбор — право народа", представителя "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука будет передано в Службу безопасности Украины (СБУ) для проведения расследования, заявил в среду представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко.
Генпрокуратура Украины во вторник возбудила уголовное дело в отношении Медведчука по статьям "госизмена" и "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". По словам пресс-секретаря главы ведомства Ларисы Сарган, дело возбуждено в связи с предложением Медведчука создать автономный регион Донбасс в составе Украины.
"Материалы, которые поступили в Генпрокуратуру, а именно обращение народного депутата Андрея Тетерева, будут в ближайшее время переданы в СБУ по подследственности для проведения соответствующих следственно-розыскных действий", — заявил Лысенко в эфире телеканала "Обоз TV".
По его словам, согласно нынешнему законодательству, органы прокуратуры проводят процессуальное руководство следственными действиями, а сами следственные действия будут проводиться непосредственно Службой безопасности Украины. Лысенко добавил, что как только будет проведено расследование, собран весь материал с выступлениями Медведчука в СМИ и проведен ряд экспертиз, на основе этих результатов можно будет говорить о вручении подозрения. После этого будет направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения, если будет соответствующая доказательная база.
В Верховной раде Украины неоднократно требовали возбудить уголовные дела в отношении Медведчука. В частности, глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак предлагал Службе безопасности Украины провести расследование якобы "антигосударственной" деятельности Медведчука. Генпрокурор Юрий Луценко в январе заявлял, что у него нет оснований для предъявления обвинения политику.
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Украина , В мире , Юрий Луценко , Андрей Лысенко , Виктор Медведчук , Максим Бурбак , Генпрокуратура РФ , СБУ , Верховная Рада
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