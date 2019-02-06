Генпрокуратура передаст дело против Медведчука в СБУ

Генпрокуратура Украины во вторник возбудила уголовное дело в отношении Медведчука по статьям "госизмена" и "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". По словам пресс-секретаря главы ведомства Ларисы Сарган, дело возбуждено в связи с предложением Медведчука создать автономный регион Донбасс в составе Украины.

"Материалы, которые поступили в Генпрокуратуру, а именно обращение народного депутата Андрея Тетерева, будут в ближайшее время переданы в СБУ по подследственности для проведения соответствующих следственно-розыскных действий", — заявил Лысенко в эфире телеканала "Обоз TV".

По его словам, согласно нынешнему законодательству, органы прокуратуры проводят процессуальное руководство следственными действиями, а сами следственные действия будут проводиться непосредственно Службой безопасности Украины. Лысенко добавил, что как только будет проведено расследование, собран весь материал с выступлениями Медведчука в СМИ и проведен ряд экспертиз, на основе этих результатов можно будет говорить о вручении подозрения. После этого будет направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения, если будет соответствующая доказательная база.