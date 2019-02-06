Украина вошла в число самых заминированных стран в мире

Из-за конфликта в Донбассе Украина включили в число самых заминированных и опасных стран в мире. Об этом сообщает пресс-служба Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

«Украина: Восток страны относится к наиболее заминированным регионам мира. Третий год подряд там отмечается самое большое в мире число случаев подрыва на минах», — говорится в сообщении организации в Twitter.

ООН отметили, что за время военного конфликта погибли более 2,5 тыс. мирных жителей, еще 9 тыс. получили ранения. Кроме того, в тяжелой гуманитарной ситуации оказались 4,4 млн человек, пишет « Федеральное агентство новостей ».

Военная операция Киева против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик была начата в 2014 году, после непризнания Донбассом новой киевской власти. Согласно данным Управления, за четыре года конфликта в Донбассе погибли более 2,5 тыс. мирных жителей, 9 тыс. гражданских получили ранения.

Как уже сообщал News.ru, Вооружённые силы Украины за сутки 5 февраля нарушили режим прекращения огня в Донбассе 17 раз. При обстрелах украинские военные использовали 32 мины калибром 120 и 82 мм, гранатомёты и стрелковое оружие.