Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина вошла в число самых заминированных стран в мире 

News.ru 35 минут назад
Фото: facebook.com/pressjfo.news
Из-за конфликта в Донбассе Украина включили в число самых заминированных и опасных стран в мире. Об этом сообщает пресс-служба Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
«Украина: Восток страны относится к наиболее заминированным регионам мира. Третий год подряд там отмечается самое большое в мире число случаев подрыва на минах», — говорится в сообщении организации в Twitter.
В ООН отметили, что за время военного конфликта погибли более 2,5 тыс. мирных жителей, еще 9 тыс. получили ранения. Кроме того, в тяжелой гуманитарной ситуации оказались 4,4 млн человек, пишет «Федеральное агентство новостей».
Военная операция Киева против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик была начата в 2014 году, после непризнания Донбассом новой киевской власти. Согласно данным Управления, за четыре года конфликта в Донбассе погибли более 2,5 тыс. мирных жителей, 9 тыс. гражданских получили ранения.
Как уже сообщал News.ru, Вооружённые силы Украины за сутки 5 февраля нарушили режим прекращения огня в Донбассе 17 раз. При обстрелах украинские военные использовали 32 мины калибром 120 и 82 мм, гранатомёты и стрелковое оружие.
News.ru: последние новости
Порошенко обвинил Россию в бедности украинцев Украинская прокуратура обвинила Медведчука в госизмене Президентом Украины может стать экс-глава Донецкой области
Комментарии23
Украина , Армия , В мире , ООН , РИА ФАН
Читайте также
Видео
Появились результаты экспертизы крови Децла на наркотики
Шоу-бизнес
Участниц Comedy Woman защитили от нападок Михалкова
Шоу-бизнес
В Японии Курилы назвали идеальным местом для ракет США
Оружие Статьи
США усилили военное присутствие в Сирии
Армия В мире
Украинский министр констатировал открытие ящика Пандоры
В мире Украина
Россия обратились к Японии по ракетному договору
Армия Политика
Американец ответил на обвинения в пожаре в «звездном доме»
Пожары Происшествия
Медведев уволил главу Ростуризма
Общество Экономика
В США сделали новое заявление по выводу войск из Сирии
США Армия
Украина заминировала Москву
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение