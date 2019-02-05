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Климкин рассказал, какой должна быть политика в отношениях с Россией 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что будущему президенту страны необходимо выстраивать действенную, логичную и понятную для всех политику в отношениях с Россией.
На Украине 31 марта пройдут президентские выборы. Нынешняя власть, в частности, президент Петр Порошенко категоричен в отношениях с РФ, считает ее агрессором и не приемлет прямых переговоров с руководством РФ. При этом на днях Порошенко заявил, что Украине нужен "холодный мир" с РФ.
"Первое, что необходимо (следующему президенту. — Прим. ред.) — построить действенную, понятную для всех и поддерживаемую всеми логику во взаимоотношениях с Россией. Например, какие документы необходимо оставить, какие — упразднить и главное когда и почему", — заявил Климкин в опубликованном во вторник интервью украинскому информагентству "ЛИГАБизнесИнформ".
По его мнению, власти необходима комплексная политика в отношениях с РФ.
"Необходим комплекс решений — как мы относимся к России и всему, что с ней связано — в политике, экономике, торговле, культуре, во всем абсолютно. По России нам нужна логика для всей страны на всех уровнях общества. И логика должна обществом быть поддержана, иначе она работать не будет", — сказал Климкин.
По его мнению, необходимо "внятно объяснить всей стране, что делаем, какова наша политика в отношениях с Россией". При этом, по словам Климкина, придется решать ряд вопросов в отношениях с Россией, в частности касающихся возможного введения визового режима между странами.
"Нам говорят: забирайте дипломатов и консулов из России, но введите визовый режим. Нам без дипотношений будет тут в МИДе жить намного проще, но как только уберем — там вообще никакой реальной помощи нашим гражданам не будет. А они там есть… почти 3 миллиона. Я считаю, что нам нужен биометрический визовый режим с РФ", — считает министр.
Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.
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Украина , В мире , Политика , Павел Климкин , Петр Порошенко , МИД
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