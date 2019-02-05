"Все идет по сценарию Порошенко"

На Украине завершилась регистрация кандидатов в президенты — в бюллетене для голосования их будет 28. Одним из последних в Центральную избирательную комиссию явился действующий глава государства. Чтобы подать документы, ему пришлось воспользоваться черным ходом. И это далеко не единственная странность предвыборной гонки.
Президент избежал встречи с электоратом
Порошенко сдал пакет документов, необходимых для регистрации, за несколько часов до дедлайна. В воскресенье, третьего февраля, он посетил ЦИК в Киеве, причем в обход избирателей.
Дело в том, что на улице главу государства поджидали демонстранты с плакатом "Так кто же заказал Гандзюк?" Минувшим летом активистку из Херсона Екатерину Гандзюк облили серной кислотой. Она скончалась в больнице, покушение организовали, по версии следствия, ветераны силовой операции Киева в Донбассе. Отец Гандзюк обвинил во всем "Блок Петра Порошенко", назвав его "партией убийц". Естественно, встреча с демонстрантами для президента обернулась бы скандалом.
За такую осторожность он поплатился: противники Порошенко издевательски комментировали то, как президент "крался" в избирком.
"Зашел в ЦИК через задний проход. Хороший такой, крепкий старт избирательной кампании, я считаю. Пошел с лицом победителя", — иронизировал бывший депутат Рады Александр Онищенко.
"Через задний проход зарегистрировался. Через задний проход проведет избирательную кампанию", — добавил еще один оппонент.
Хотя на самом деле в рейтингах позиции украинского президента укрепляются. По данным одного из опросов, Порошенко обошел лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко — 16,4 процента против 15,7. Хотя по другим данным, дама с косой все же впереди. Как бы то ни было, Порошенко явно прибавил — ранее он не во всех опросах попадал даже в тройку лидеров.
Для избирателей у Порошенко прежние обещания вступить в Евросоюз и НАТО: раз уж украинцы начали этот процесс на Майдане, нельзя останавливаться.
"Очень важно, чтобы те жертвы и усилия, которые прилагал украинский народ, их не потратили зря", — убеждает он аудиторию.
Среди глобальных целей — планы превратить Украину в "великую европейскую державу счастливых людей" и "глобального аграрного лидера".
А вот позицию по поводу конфликта в Донбассе, в котором Киев обвиняет Москву, Порошенко подкорректировал:
"Нам нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны".
В остальном он верен предвыборному лозунгу: "Вера, Язык, Армия". И, как показывают исследования, это находит отклик у украинцев: 64 процента выступают за украинский язык как единственный государственный, 51 процент положительно относятся к созданию "новой церкви". В общем, поддержка Порошенко растет.
Артист меняет сцену на политическую
Лидером предвыборной гонки пока считается артист Владимир Зеленский. Согласно опросам, его готовы поддержать почти 22 процента украинцев. Зеленский эксплуатирует образ своего персонажа из сериала "Слуга народа" — честного президента Василия Голобородько, бывшего школьного учителя.
Он критикует и высмеивает действующую власть, благо есть за что — раздражение украинцев вызывают и коррупция, и налоги, и тарифы на ЖКХ. В качестве альтернативы Зеленский предлагает такую программу: легализация капиталов, электронное правительство, накопительная пенсионная система. Благодаря этому, убеждает он, "украинцы не будут искать работу за рубежом", коррупционеры сядут в тюрьмы, а молодые семьи спокойно смогут позволить себе "даже загородный дом".
Обещания без конкретики — слабое место Зеленского, и это все очевиднее. В конце января кандидат в президенты встречался с послами западных стран по их инициативе.
"Это был холодный душ для него. "Зе" вообще не был готов к предметной дискуссии, сильно нервничал ", — рассказал украинским журналистам некий источник, побывавший на встрече.
Дипломаты спросили артиста, как он намерен урегулировать конфликт в Донбассе.
"Неопределенными ответами на этот и другие вопросы он всех расстроил и даже обескуражил, — говорит неназванный собеседник журналистов. — Когда он сказал, что намерен сесть за стол переговоров с Путиным, послы у него спросили: не боится ли он, что администрацию президента после этого сожгут радикалы?"
Тем не менее неискушенные избиратели готовы голосовать за артиста. У него, в отличие от Порошенко и Тимошенко, низкий антирейтинг и самый высокий потенциал электорального роста. Его готовы поддержать 7,4 процента опрошенных, если вдруг их кандидатов не включат в избирательный бюллетень. Более того, в случае второго тура, согласно социологическим данным, победит именно Зеленский.
В Тимошенко по-прежнему верят
Несмотря на все симпатии к Зеленскому, большинство опрошенных — 23 процента — считают наиболее вероятным исходом выборов победу Юлии Тимошенко. Порошенко предрекают успех 16 процентов, Зеленскому — только 10.
Тимошенко действительно ведет себя так, как будто она уже глава государства. Подчеркивает, что " (мы) обязательно вернем Крым и Донбасс в состав Украины". Сделать она это предлагает с помощью формата "Будапешт плюс". По ее идее, проблемы должны решать все страны, подписавшие Будапештский меморандум о гарантиях Киеву (Россия, США и Великобритания), а также Франция, Китай, Германия и ЕС. Зачем это им нужно, Тимошенко не поясняет, а аудитория об этом не спрашивает.
Тимошенко тоже настаивает на вступлении в НАТО. И обещает исполнить заветную мечту украинцев — сделать среднюю зарплату как в соседней Польше.
"Это означает, что при моем правлении за пять лет доходы людей вырастут в 3,5 раза", — предсказывает она.
Заодно предлагает создать программу микрокредитов без залога под низкий процент.
По социологическим данным, граждан Украины после конфликта в Донбассе более всего волнуют низкие зарплаты и пенсии, повышение тарифов на коммунальные услуги и рост цен. Тимошенко это использует. Суммы в платежках она назвала "плановым уничтожением украинской нации".
"Газовая принцесса" сама подписывала меморандумы с Международным валютным фондом о повышении цен на топливо. Однако это не мешает ей заверять украинцев в том, что она разделяет их страдания: "Я много чего в своей политической жизни видела, но того, до какого состояния сейчас доведены люди, я не видела никогда".
Тимошенко лидирует в центральных и северных регионах страны, на равных конкурирует с Порошенко на западе Украины.
Доступ к соцсетям
Кандидатами русскоязычного юго-востока в украинских СМИ называют Юрия Бойко от "Оппозиционной платформы — За жизнь" и Александра Вилкула от "Оппозиционного блока".
Рейтинг Бойко — десять процентов. Он предлагает наладить добрососедские отношения с Россией, утвердить внеблоковый статус Украины. По его словам, он знает, как снизить тарифы на ЖКХ. И хочет вернуть украинцам доступ к соцсетям и сервисам, заблокированным властями.
Вилкул также выступает за нейтральный статус Украины и против сближения с НАТО. В Бердянске его облили зеленкой под крики "сепар!" и "Чемодан — вокзал — Россия!" Политик заявил, что нападение устроили националисты.
"А эти черти всегда подконтрольны СБУ, иначе бы они уже сидели", — уверен Викул.
"Все идет по сценарию Порошенко"
По мнению главы украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, рост рейтингов Порошенко объясняется тем, что команда президента "с помощью социологии пытается легализовать грядущую скупку голосов".
"Надо будет потом объяснить аномально-неестественную поддержку Порошенко. У Зеленского же при его высоком рейтинге есть проблема: готовность прийти и проголосовать демонстрируют не все его сторонники. А ведь, помимо явки, нужно обеспечить контроль результата. Как это сделать без политической машины, которой у Зеленского нет? А у Тимошенко такая машина есть, как и есть все шансы победить в первом туре. Практика показывает, что ее команда способна развить высокую активность в последние дни гонки", — отмечает эксперт.
"Многое свидетельствует о том, что Порошенко контролирует ситуацию, несмотря на низкую поддержку в обществе, — говорит бывший депутат Одесского горсовета политтехнолог Игорь Димитриев. — У него есть административный ресурс. Он грамотно ведет кампанию и может предъявить реальные успехи во внешней политике. Порошенко — победитель и обладатель власти. Определенный процент граждан всегда голосует за лидера и стабильность. Тем более, команда Порошенко грамотно раздробила электорат юго-востока и запада между разными кандидатами. Если не произойдет форс-мажора, то все пойдет по сценарию Порошенко — он снова станет президентом".
Димитриев указывает на существенное преимущество Порошенко: он единственный из украинских политиков, кто способен говорить об улучшении отношений с Россией.
"Люди устали от войны, и Порошенко может себе позволить снизить градус мобилизационной истерии. У других кандидатов это не пройдет: их немедленно — как предателей — "съест" радикальная тусовка. Порошенко, присвоивший себе антироссийский дискурс, имеет право и на "холодный мир" с Россией", — объясняет парадоксы украинской политики эксперт.