"Все идет по сценарию Порошенко"

Как президент Украины всех переигрывает

На Украине завершилась регистрация кандидатов в президенты — в бюллетене для голосования их будет 28. Одним из последних в Центральную избирательную комиссию явился действующий глава государства. Чтобы подать документы, ему пришлось воспользоваться черным ходом. И это далеко не единственная странность предвыборной гонки.

Президент избежал встречи с электоратом

Порошенко сдал пакет документов, необходимых для регистрации, за несколько часов до дедлайна. В воскресенье, третьего февраля, он посетил ЦИК в Киеве, причем в обход избирателей.

Дело в том, что на улице главу государства поджидали демонстранты с плакатом "Так кто же заказал Гандзюк?" Минувшим летом активистку из Херсона Екатерину Гандзюк облили серной кислотой. Она скончалась в больнице, покушение организовали, по версии следствия, ветераны силовой операции Киева в Донбассе. Отец Гандзюк обвинил во всем "Блок Петра Порошенко", назвав его "партией убийц". Естественно, встреча с демонстрантами для президента обернулась бы скандалом.

За такую осторожность он поплатился: противники Порошенко издевательски комментировали то, как президент "крался" в избирком.

"Зашел в ЦИК через задний проход. Хороший такой, крепкий старт избирательной кампании, я считаю. Пошел с лицом победителя", — иронизировал бывший депутат Рады Александр Онищенко.

"Через задний проход зарегистрировался. Через задний проход проведет избирательную кампанию", — добавил еще один оппонент.

Хотя на самом деле в рейтингах позиции украинского президента укрепляются. По данным одного из опросов, Порошенко обошел лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко — 16,4 процента против 15,7. Хотя по другим данным, дама с косой все же впереди. Как бы то ни было, Порошенко явно прибавил — ранее он не во всех опросах попадал даже в тройку лидеров.

Для избирателей у Порошенко прежние обещания вступить в Евросоюз НАТО : раз уж украинцы начали этот процесс на Майдане, нельзя останавливаться.

"Очень важно, чтобы те жертвы и усилия, которые прилагал украинский народ, их не потратили зря", — убеждает он аудиторию.

Среди глобальных целей — планы превратить Украину в "великую европейскую державу счастливых людей" и "глобального аграрного лидера".

А вот позицию по поводу конфликта в Донбассе, в котором Киев обвиняет Москву , Порошенко подкорректировал:

"Нам нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны".

В остальном он верен предвыборному лозунгу: "Вера, Язык, Армия". И, как показывают исследования, это находит отклик у украинцев: 64 процента выступают за украинский язык как единственный государственный, 51 процент положительно относятся к созданию "новой церкви". В общем, поддержка Порошенко растет.

Артист меняет сцену на политическую

Лидером предвыборной гонки пока считается артист Владимир Зеленский . Согласно опросам, его готовы поддержать почти 22 процента украинцев. Зеленский эксплуатирует образ своего персонажа из сериала "Слуга народа" — честного президента Василия Голобородько, бывшего школьного учителя.

Он критикует и высмеивает действующую власть, благо есть за что — раздражение украинцев вызывают и коррупция, и налоги, и тарифы на ЖКХ. В качестве альтернативы Зеленский предлагает такую программу: легализация капиталов, электронное правительство, накопительная пенсионная система. Благодаря этому, убеждает он, "украинцы не будут искать работу за рубежом", коррупционеры сядут в тюрьмы, а молодые семьи спокойно смогут позволить себе "даже загородный дом".

Обещания без конкретики — слабое место Зеленского, и это все очевиднее. В конце января кандидат в президенты встречался с послами западных стран по их инициативе.

"Это был холодный душ для него. "Зе" вообще не был готов к предметной дискуссии, сильно нервничал ", — рассказал украинским журналистам некий источник, побывавший на встрече.

Дипломаты спросили артиста, как он намерен урегулировать конфликт в Донбассе.

"Неопределенными ответами на этот и другие вопросы он всех расстроил и даже обескуражил, — говорит неназванный собеседник журналистов. — Когда он сказал, что намерен сесть за стол переговоров с Путиным, послы у него спросили: не боится ли он, что администрацию президента после этого сожгут радикалы?"

Тем не менее неискушенные избиратели готовы голосовать за артиста. У него, в отличие от Порошенко и Тимошенко, низкий антирейтинг и самый высокий потенциал электорального роста. Его готовы поддержать 7,4 процента опрошенных, если вдруг их кандидатов не включат в избирательный бюллетень. Более того, в случае второго тура, согласно социологическим данным, победит именно Зеленский.

В Тимошенко по-прежнему верят

Несмотря на все симпатии к Зеленскому, большинство опрошенных — 23 процента — считают наиболее вероятным исходом выборов победу Юлии Тимошенко. Порошенко предрекают успех 16 процентов, Зеленскому — только 10.

Тимошенко действительно ведет себя так, как будто она уже глава государства. Подчеркивает, что " (мы) обязательно вернем Крым и Донбасс в состав Украины". Сделать она это предлагает с помощью формата "Будапешт плюс". По ее идее, проблемы должны решать все страны, подписавшие Будапештский меморандум о гарантиях Киеву (Россия, США и Великобритания), а также Франция, Китай, Германия и ЕС. Зачем это им нужно, Тимошенко не поясняет, а аудитория об этом не спрашивает.

Тимошенко тоже настаивает на вступлении в НАТО. И обещает исполнить заветную мечту украинцев — сделать среднюю зарплату как в соседней Польше.

"Это означает, что при моем правлении за пять лет доходы людей вырастут в 3,5 раза", — предсказывает она.

Заодно предлагает создать программу микрокредитов без залога под низкий процент.

По социологическим данным, граждан Украины после конфликта в Донбассе более всего волнуют низкие зарплаты и пенсии, повышение тарифов на коммунальные услуги и рост цен. Тимошенко это использует. Суммы в платежках она назвала "плановым уничтожением украинской нации".

"Газовая принцесса" сама подписывала меморандумы с Международным валютным фондом о повышении цен на топливо. Однако это не мешает ей заверять украинцев в том, что она разделяет их страдания: "Я много чего в своей политической жизни видела, но того, до какого состояния сейчас доведены люди, я не видела никогда".

Тимошенко лидирует в центральных и северных регионах страны, на равных конкурирует с Порошенко на западе Украины.

Доступ к соцсетям

Рейтинг Бойко — десять процентов. Он предлагает наладить добрососедские отношения с Россией, утвердить внеблоковый статус Украины. По его словам, он знает, как снизить тарифы на ЖКХ. И хочет вернуть украинцам доступ к соцсетям и сервисам, заблокированным властями.

Вилкул также выступает за нейтральный статус Украины и против сближения с НАТО. В Бердянске его облили зеленкой под крики "сепар!" и "Чемодан — вокзал — Россия!" Политик заявил, что нападение устроили националисты.

"А эти черти всегда подконтрольны СБУ, иначе бы они уже сидели", — уверен Викул.

"Все идет по сценарию Порошенко"

По мнению главы украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрея Золотарева , рост рейтингов Порошенко объясняется тем, что команда президента "с помощью социологии пытается легализовать грядущую скупку голосов".

"Надо будет потом объяснить аномально-неестественную поддержку Порошенко. У Зеленского же при его высоком рейтинге есть проблема: готовность прийти и проголосовать демонстрируют не все его сторонники. А ведь, помимо явки, нужно обеспечить контроль результата. Как это сделать без политической машины, которой у Зеленского нет? А у Тимошенко такая машина есть, как и есть все шансы победить в первом туре. Практика показывает, что ее команда способна развить высокую активность в последние дни гонки", — отмечает эксперт.

"Многое свидетельствует о том, что Порошенко контролирует ситуацию, несмотря на низкую поддержку в обществе, — говорит бывший депутат Одесского горсовета политтехнолог Игорь Димитриев. — У него есть административный ресурс. Он грамотно ведет кампанию и может предъявить реальные успехи во внешней политике. Порошенко — победитель и обладатель власти. Определенный процент граждан всегда голосует за лидера и стабильность. Тем более, команда Порошенко грамотно раздробила электорат юго-востока и запада между разными кандидатами. Если не произойдет форс-мажора, то все пойдет по сценарию Порошенко — он снова станет президентом".

Димитриев указывает на существенное преимущество Порошенко: он единственный из украинских политиков, кто способен говорить об улучшении отношений с Россией.