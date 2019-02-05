Ляшко вызвал на дебаты Порошенко, Тимошенко и Зеленского 

Лидер "Радикальной партии", кандидат в президенты Украины Олег Ляшко вызвал на дебаты президента Петра Порошенко, лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, депутата Верховной рады Юрия Бойко, шоумена Владимира Заленского и экс-министра обороны Анатолия Гриценко.
"Вызываю всех кандидатов, у которых есть хотя бы 5% — Порошенко, Тимошенко, Бойко, Зеленского, Гриценко — на прямые дебаты на любом канале. Это будет честно по отношению к избирателю. Эти шоу одного актера на лояльных каналах надоели людям уже безумно!", — написал Ляшко на своей странице в Facebook во вторник.
Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов и подача документов в ЦИК для регистрации. По состоянию на 4 февраля зарегистрировано 30 кандидатов.