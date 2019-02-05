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Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО в Киеве, сообщила ее сестра 

РИА Новости + ещё 1 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Депутата Верховной рады Надежду Савченко, которую подозревают в подготовке терактов в центре столицы Украины, перевели в Лукьяновское СИЗО в Киеве, сообщила ее сестра Вера Савченко.
По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Ранее она находилась в СИЗО Службы безопасности Украины в Киеве.
"Надежду Савченко бросили в Лукьяновское СИЗО. Итак, быстро, до выборов, хотят скрыть Надежду из Киева. Сообщил Красный Крест", — написала Вера Савченко на своей странице в Facebook.
Ранее представитель Савченко подала документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты Украины, не имея необходимого залога. Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов и подача документов в ЦИК для регистрации. По состоянию на 4 февраля зарегистрировано 30 кандидатов.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате чего погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.
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Украина , В мире , Антон Волошин , Надежда Савченко , Игорь Корнелюк , Международный комитет Красного Креста , СБУ , Центризбирком России , ФСИН , Верховная Рада , ВГТРК
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