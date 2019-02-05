В Киеве раскрыли «разваливающий Украину миф»

Субсидии для оплаты коммунальных услуг — "огромный миф", который разваливает экономику Украины , заявил бывший министр ЖКХ страны Алексей Кучеренко в эфире телеканала NewsOne.

"Нам рассказывают, что субсидии — это такой подарок с неба, что вам ничего не нужно делать: пойти и получить субсидию. Это огромный миф Украины, который направлен на то, чтобы развалить экономику Украины. Субсидии не берутся из воздуха, субсидии берутся из бюджета, куда мы с вами платим налоги. Они закрывают нашими налогами теневые схемы", — сказал политик.

Он также посетовал, что "ни в одной стране мира 60 процентов населения не нуждается в субсидиях для оплаты коммунальных услуг".

Проблемы с коммуналкой

Правительство Украины 19 октября 2018 года приняло решение о повышении цены на газ для населения с первого ноября на 23,5 процента в рамках договоренностей и требований МВФ . Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (306,7 долларов) за тысячу кубометров. В правительстве также сообщили, что МВФ требовал повышения цен на газ на 60 процентов, однако удалось договориться о компромиссном варианте для дальнейшего кредитования.

По данным Госстата, в ноябре 2018 года украинцам было начислено к оплате за услуги ЖКХ 14,2 миллиарда гривен (около 503 миллионов долларов), а заплатили они всего лишь 6,6 миллиарда (около 237 миллионов долларов), то есть 46,6%процента.