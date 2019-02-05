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Порошенко раскрыл планы Кремля насчет Украины 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Петр Порошенко раскрыл планы Владимира Путина на Украине. Свое мнение он высказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV. Запись эфира доступна на YouTube.
По словам Порошенко, Путин хочет вернуть «под российское ярмо» не только Крым и Донбасс, но и всю Украину.
«Абсолютное большинство кандидатов [в президенты Украины] декларируют, что знают, где мир. Здесь за углом, если стать на колени и попросить — там сидит мир. Хочу вас разочаровать — там за углом стоит Путин и ждет вас», — подытожил Порошенко.
Кроме того, украинский лидер считает, что президент России хочет уничтожить новую Православную церковь Украины. По словам Порошенко, это необходимо Путину для того, «чтобы решать, куда идти украинскому государству и украинскому народу».
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Украина считает своей территорией Крым и Севастополь (которые вошли в состав России в марте 2014 года после референдума на полуострове) и Донбасс, на части которого существуют самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. При этом Киев не контролирует границы этих республик с Россией и не может влиять на посещение гражданами любого государства Крыма.
Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Россию в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.
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Комментарии130
Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , Владимир Путин , РПЦ , Республика Крым
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