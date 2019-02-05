В Раде предложили списать миллиарды долгов украинцев за ЖКХ

Ранее председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что задолженность за ЖКХ на Украине за декабрь выросла на 285 миллионов долларов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что, по официальным данным государственной службы статистики Украины, задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 26,4 миллиарда гривен (около 958 миллиона долларов), за централизованное отопление и снабжение горячей водой — 16,7 миллиарда гривен (около 605 миллионов долларов), по поставке электрической энергии — 4,8 миллиарда гривен (около 174 миллиона долларов).