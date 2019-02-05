У «пророссийской» оппозиции на Украине ничего не получается

Последняя социология по украинским выборам оказалась комичной в буквальном смысле слова. Шоумен Владимир Зеленский выбился на первое место в президентской гонке, опередив до того бессменного лидера Юлию Тимошенко . Едва ли голосование, которое пройдет в конце марта, станет отражением январских соцопросов — гонка только началась и самые крутые повороты только впереди. Но уже сейчас эта социология дает возможность сделать несколько важных выводов.

Выбор в пользу Зеленского — это, без всяких сомнений, протестное голосование. Голосование в пику другим кандидатам, голосование как шутка. Рейтинг Зеленского вырос, несмотря на недавний скандал с обнаружением его фильмопрокатного бизнеса в России . Что, во-первых, говорит о том, что русофобия украинского избирателя сильно преувеличена — он давно привык к всеохватывающей гибридности происходящего — гибридной войне, гибридным выборам и гибридным политикам.

Во-вторых, это говорит о том, сколь сильны антиправительственные протесты в украинском обществе и их недоверие к основным кандидатам — Петру Порошенко и Юлии Тимошенко. Выбор из этой пары противен большинству избирателей, о чем свидетельствуют огромные антирейтинги обоих. Другие кандидаты майдановского толка — Андрей Садовый, Анатолий Гриценко и прочие — не представляют собой реальную альтернативу упомянутой двойке ни по смыслу их программ, ни по их видению происходящего в стране.

В-третьих, рост рейтингов Зеленского — это демонстрация презрения избирателя к политическим дрязгам внутри сил, которые декларируют альтернативное видение развития страны. Речь о политиках, ориентирующиеся на бывших избирателей Партии регионов и Коммунистической партии Украины . Ни первая, ни вторая уже не существуют, а то, что пришло им на смену в полной мере можно назвать «гибридной оппозицией». Именно за счет этой гибридной оппозиции и прибавил шоумен.

Зеленский говорит по-русски, он выходец из промышленного города Кривой Рог , хорошо знакомый публике по КВН начала нулевых годов. Он понятен и близок этому избирателю — это свой, «прикольный», парень. Но, несмотря на это, консервативная публика юго-востока Украины вряд ли стала бы всерьез воспринимать его как кандидата на высший пост в государстве (смешно голосовать за «клоуна»), если бы эту публику не накрыла мощная волна разочарования в той самой «гибридной оппозиции».

Вилкул — выдвиженец от части партии «Оппозиционный блок», спонсируемой крупнейшим бизнесменом Украины Ринатом Ахметовым . Мураев — самый загадочный персонаж в этом трио (его спонсоры и интересы до конца не прояснены), впрочем, обладающий наименьшим административным и финансовым ресурсом. Столь малым, что этим кандидатом в рамках данного анализа мы можем пренебречь.

Все три кандидата сегодня борются не столько с Порошенко и Тимошенко, сколько между собой. Причем если в лагере «майдановских кандидатов» самым страшным обвинением является повешенный ярлык «агент Путина» (на предвыборном форуме Блока Петра Порошенко был даже озвучен новый слоган «Либо Порошенко, либо Путин»), то у бело-голубой оппозиции красной тряпкой является ярлык «агент Порошенко».

Все три кандидата обвиняют друг друга в работе на действующую власть. Причем у каждой из сторон есть на то веские причины.

Ахметов является главным бенефициаром многократно выросших на Украине тарифов на отопление и электроэнергию. На руку его топливному бизнесу играет формула расчета цен на энергетический уголь, утвержденная людьми Порошенко во власти. При этом структуры самого Порошенко активно участвуют в бизнесе Ахметова, а один из крупнейших телеканалов страны — «Украина», принадлежащий олигарху, активно промотирует действующего президента, посвящая тому целые сериалы.

Сергею Левочкину (последний был главой администрации президента Виктора Януковича) вменяют, ни много ни мало, инициирование Майдана. Именно Левочкин мог быть автором плана «усмирения Януковича» с помощью уличных протестов, которые затем вышли из-под контроля и переросли в кровавую бойню. Фирташу приписывают помощь Порошенко на выборах 2014 года. Якобы именно Фирташ, имевший тогда влияние на Виталия Кличко , уговорил последнего сняться с выборов в пользу Порошенко, удовлетворившись постом мэра Киева. Сейчас Фирташ уже несколько лет находится под подпиской о невыезде в Вене по обвинениям в коррупции со стороны США.

Фигура Виктора Медведчука в этой истории представляется центральной. Именно он должен был стать человеком, который не только «склеит» осколки бело-голубой оппозиции, но и заострит ее идеологическую основу, укрепив веру электората юго-востока в том, что на этот раз его не предадут. Медведчук озвучивает крамольные с точки зрения нынешней украинской действительности идеи прямых переговоров с непризнанными ДНР и ЛНР, а также Москвой о мире в Донбассе. При этом он имеет прямой выход на президента Путина и, очевидно, пользуется неким карт-бланшем от Кремля на политическую работу на Украине.

Будем откровенны — пока не выходит. Оппозиция разбежалась в три стороны и «мочит» друг друга. Провал задачи во многом был предопределен двойственным положением самого Медвечука. С одной стороны он — близкий человек к Путину. С другой — представляет интересы Порошенко в таком важном вопросе, как обмен пленными, а также плотно связан почти со всеми основными участниками политического процесса на Украине. Регулярные встречи Медведчука с Порошенко и Тимошенко — не секрет.

Все это создает у избирателя ощущение игры и договорняков. Люди, заявляющие о непримиримой борьбе с властью, которая довела страну до ручки, сотрудничают с этой властью, ведут переговоры и даже совместный бизнес. О том, как выглядит эта игра в реальности можно судить по работе медийных ресурсов, подконтрольных Ахметову (телеканал «Украина»), Фирташу («Интер») или Медведчуку (с ним связывают новостные каналы NewsOne и «112»).

Эти каналы работают «слотами». Суть такой схемы подразумевает, что часть эфирного времени отводится критике власти, часть — заигрыванию с ней, часть — нейтральной повестке (как правило, посвященной армии или евроинтеграционным устремлениям Украины). Комплиментарные для власти новостные сюжеты, в которых непризнанные ДНР и ЛНР — это «враги», «сепаратисты» и «боевики», а Россия — «государство-агрессор» чередуются авторскими передачами с обтекаемой, часто деперсонифицированной, критикой власти. Жесткие выпады, как правило, звучат только в формате ток-шоу от приглашенных гостей студий. Зрителям таких каналов не позавидуешь.

Такой формат является зеркальным отображением реальности политической борьбы на Украине: здесь война, здесь бизнес, а здесь — торг и политический расчет.

Тот же Александр Вилкул, претендующий на представительство интересов юго-востока, намеренно размывает идеологическую повестку своей политической силы: центральная тема прекращения войны на Донбассе и пересмотра итогов Майдана тонет в тысячах ненужностей — новая налоговая система, страховая медицина, реанимация промышленности и т.д. Безусловно, это важные для любого государства темы, но они несопоставимы ни ситуацией в критической ситуацией в стране, ни с выбранным курсом на саморазрушение.

Пламенные спикеры с экранов телевизоров пока лишь играют в оппозицию с одной целью — встроиться в существующую систему, заняв в ней своей место под солнцем, но никак не с целью ее разрушить.