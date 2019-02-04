На Украине капитана судна «Норд» объявили в розыск

Украинские правоохранители объявили в розыск капитана российского судна "Норд" как без вести пропавшего, сообщили в МВД Украины.

Капитан "Норда" с 26 января не выходит на связь с родными и адвокатами. МИД вместе с посольством выясняет ситуацию с исчезновением моряка.

По словам адвоката Максима Могильницкого, Горбенко исчезает не впервые. Так, в апреле прошлого года его непосредственно с борта "Норда" похитили сотрудники СБУ . Однако о его местонахождении стало известно спустя пять часов.

Адвокат выразил надежду, что капитан жив и здоров.

Задержание "Норда"

Весной прошлого года украинские пограничники задержали в Азовском море российское судно "Норд" с десятью членами экипажа. Девять из них смогли вернуться в Крым спустя семь месяцев благодаря обмену на украинских моряков, задержанных за браконьерство и нарушение границы.

Капитану судна не удалось вернуться в Россию. На Украине его обвиняют в преступлениях по статьям "незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства".