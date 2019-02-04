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На Украине капитана судна «Норд» объявили в розыск 

РИА Новости + ещё 5 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинские правоохранители объявили в розыск капитана российского судна "Норд" как без вести пропавшего, сообщили в МВД Украины.
Капитан "Норда" с 26 января не выходит на связь с родными и адвокатами. МИД вместе с посольством выясняет ситуацию с исчезновением моряка.
По словам адвоката Максима Могильницкого, Горбенко исчезает не впервые. Так, в апреле прошлого года его непосредственно с борта "Норда" похитили сотрудники СБУ. Однако о его местонахождении стало известно спустя пять часов.
Адвокат выразил надежду, что капитан жив и здоров.

Задержание "Норда"

Весной прошлого года украинские пограничники задержали в Азовском море российское судно "Норд" с десятью членами экипажа. Девять из них смогли вернуться в Крым спустя семь месяцев благодаря обмену на украинских моряков, задержанных за браконьерство и нарушение границы.
Капитану судна не удалось вернуться в Россию. На Украине его обвиняют в преступлениях по статьям "незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства".
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Украина , В мире , МИД , СБУ
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