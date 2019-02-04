Генпрокурора Украины обвинили в агитации за Порошенко 

Бывший прокурор Запорожской области Александр Шацкий подал жалобу в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуратуры с просьбой привлечь к ответственности генпрокурора Украины Юрия Луценко за агитацию в поддержку действующего президента Петра Порошенко на форуме в Киеве, передает в понедельник агентство "Украинские новости".
По информации, указанной в копии жалобы, которой располагает агентство, 28 января Луценко принял участие в форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", участники которого выразили публичную поддержку Порошенко относительно его участия в предстоящих выборах президента Украины, что нарушает принцип политической нейтральности.
"Луценко, действуя умышленно, понимая, что занимаемая им должность запрещает участие в политической агитации, сознательно пренебрегая требованиями действующего законодательства,.. осуществляя фактически политическую деятельность в интересах Порошенко, используя свое служебное положение, выступил во время указанного форума с агитационной речью в поддержку Порошенко как кандидата в президенты", — цитирует текс жалобы агентство.
Автор жалобы считает, что Луценко грубо нарушил правила прокурорской этики. "Кодекс профессиональной этики и поведения прокуроров устанавливает, что профессиональная деятельность основывается, в том числе, на принципах политической нейтральности. Прокурор не может принадлежать к политической партии, участвовать в политических акциях, митингах, забастовках и привлекать к ним подчиненных, а также публично демонстрировать свои политические убеждения", — говорится в тексте сообщения.
Согласно закону "О прокуратуре", по информации агентства, за подобные действия на прокурора могут быть наложены такие дисциплинарные взыскания как выговор, увольнение и тому подобное.
Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов и подача документов в ЦИК для регистрации. Порошенко подал документы в воскресенье. По последним данным, комиссия зарегистрировала уже 28 кандидатов.