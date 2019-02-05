Порошенко нашел способ отличить украинца от русского

Президент Украины Петр Порошенко считает, что голосование по закреплению в конституции республики курса на вступление в ЕС НАТО станет «распознавателем на свой-чужой». Об этом он рассказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV. Запись эфира доступна на YouTube.

5 февраля в Верховной Раде пройдет голосование за закрепление в конституции Украины курса на полноправное членство в ЕС и НАТО. Порошенко заявил, что итоги этого голосования покажут, «кто украинец, а кто русский». Президент уверен, что голосование поможет украинскому народу приобрести единство.

«Когда надо было объединиться для церкви — мы объединились. Когда надо было поддерживать ВСУ и защищать украинских воинов — мы объединились. Единство — это то, что нам нужно больше всего», — заявил он.

Глава государства оптимистично настроен по поводу итогов голосования, однако предостерег от последствий его провала.

«Украинский народ заплатил цену Голодомора, цену оккупации, цену сталинских концлагерей, вывоз крымских татар, и мы не должны больше допустить, чтобы эта цена легла на плечи украинского народа», — сказал Порошенко.