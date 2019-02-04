Запад обманул Украину, заявил экс-министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко. По его словам, западные партнеры намерены использовать Киев как «раздражитель для Востока». Политик добавил, что Украина «с треском» идет в Европу и НАТО, оставаясь наедине со своими проблемами. Риторику о скорейшем вступлении в ЕС Червоненко назвал «болтовней».
Украина была обманута Западом и осталась наедине со своими проблемами. Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» выразил бывший министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко.
«Нас обманули. С политическим треском мы идем в Европу, мы идем в НАТО. Мы остались одни», — посетовал политик.
Он добавил, что Запад намерен использовать Киев и украинцев как «раздражитель для Востока». Что же касается рассуждений о скором вступлении Украины в Европейский союз и НАТО, то Червоненко назвал эти слова «болтовней».
Обозреватель МИА «Россия сегодня» политолог Владимир Корнилов заявил, что от Червоненко слышать такие рассуждения смешно.
«Это называется, обманываться рад. Дело в том, что Червоненко сам был активным рупором этой самой евроинтеграции в свое время, в «оранжевые» годы он стал одним из основных организаторов Майдана 2004 года. И после этого он неоднократно выступал с обещаниями райской жизни», — подчеркнул Корнилов в разговоре с ФАН.
Он указал на то, что в Брюсселе много раз говорили, что вопрос о возможном присоединении Украины к Евросоюзу может быть рассмотрен не ранее чем через 10 лет, и только в том случае, если Украина сможет решить все внутренние конфликты.
«Надо самому покаяться и сказать: да, украинцы, на этих майданах мы вас обманывали. Вот если Червоненко так скажет, будет гораздо честнее», — убежден политолог.
В середине декабря депутат Верховной Рады, экс-министр транспорта и связи Виктор Бондарь заявил, что Европейский союз «надурил» Украину.
«Европа нас надурила по экономическим соглашениям. Они нам дали квоты на поставку наших товаров в Европу, которые Украина выбирает за первые два-три месяца каждый год», — убежден парламентарий.
По его словам, евробюрократы «не дают Украине возможности создать высокотехнологичные отрасли» в производстве. В результате Киеву гораздо труднее конкурировать со странами Европы «в машиностроении, производстве вертолетов, локомотивов и так далее».
В начале ноября президент Украины Петр Порошенко признал, что его страна является одним из беднейших государств Европы. В своем выступлении на заседании Совета регионального развития в Киеве он указал, что темпы экономического роста не отвечают требованиям населения.
«Хотя мы и восстановили экономический рост, но темпы его сейчас недостаточны, чтобы люди почувствовали во всех без исключения регионах и социальных слоях, чтобы мы перестали быть одной из беднейших стран Европы», — заявил Порошенко.
Он также признал вину текущих властей в слишком медленном развитии экономики. По его словам, если 70% населения считает, что Украина движется не в том направлении, значит, все украинское руководство недорабатывает.
«Россия по–прежнему остается крупнейшим внешнеэкономическим партнером Украины по объему импорта. Любой человек, который понимает, как устроена экономическая система Украины, согласится с Червоненко. За последние несколько лет руководство страны завело страну в глубочайший кризис», — подчеркнул эксперт.
В январе 2019 года Порошенко пообещал украинцам, что они почувствуют улучшение жизни «максимум через три года». По его словам, худшие времена для страны уже позади. «Возобновление экономического роста открывает возможности и к возобновлению уровня жизни, это уже недалекая перспектива одного-двух, максимум трех лет. Когда, наконец, плоды реформ станут ощутимы для абсолютного большинства общества», — заявил Порошенко на выступлении по случаю Дня соборности Украины.
Он подчеркнул, что Украина движется по европейскому пути, который обеспечивает высокий уровень жизни. В стране уже провели ряд важных реформ, которые призваны повысить уровень жизни граждан, добавил Порошенко. Ранее он заявлял, что украинцы считают курс на вступление в ЕС и НАТО ключевым фактором безопасности государства.