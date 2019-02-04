План Медведчука — автономия Донбасса

На съезде «Оппозиционной платформы — За жизнь» прозвучал крайне важный программный тезис

«Это предполагает, что в нем будут работать органы самоуправления — парламент, правительство и другие, которые будут осуществлять жизнедеятельность на Донбассе».

По его мнению, это предложение соответствует Минским соглашениям, договоренностям «нормандской четверки» и действующему законодательству.

Почему я считаю это выступление принципиально важным для урегулирования ситуации на Донбассе?

Это, насколько я могу понять, один из редких случаев, когда новое звучание Минским соглашениям дают политики, которые действительно выступают за прекращение войны, а не за войну до победного конца. Обычно с новыми инициативами выступают представители официального Киева — и такие предложения, как правило, ведут только к затягиванию переговоров (как это стало с пресловутым вводом миротворцев).

В данном случае речь идет о конкретном предложении, направленном на диалог с населением ЛДНР. Думаю, Виктор Владимирович слегка лукавит, утверждая, что это предложение соответствует Минским соглашениям — в соглашениях нет пунктов, которые можно трактовать как предоставление автономии ЛДНР. Там речь идет только об особом режиме местного самоуправления в отдельных районах двух областей Украины. По сути, это означает только то, что у властей Новоазовского района Донецкой области будет несколько больше прав, чем у властей Бахмутского района.

Но если это предложение не соответствует букве соглашений, то наверняка соответствует их духу — Киеву нужно напрямую договариваться с Донецком и Луганском и при этом не просто идти на уступки, но и выдвигать такие предложения, которые могли бы заинтересовать население и элиты отколовшихся территорий.

Сейчас Киев может предложить только восстановление документального статус-кво. Конечно, получить безвизовые паспорта жители ЛДНР не отказались бы, но у них есть основание полагать, что цена этих паспортов окажется непропорционально большой, и реально получить их смогут далеко не все, а только те, кто выживут, не сядут и не будут поражены в правах. Даже пресловутый особый режим местного самоуправления Киев, скорее всего, отменит сразу после получения контроля над территорией, причем Запад этого «не заметит», а Россия не сможет или не захочет вмешаться.

Сейчас наступил как раз тот момент, когда можно выйти за пределы минской схемы.

Чтобы ни говорили о том, что Минским соглашениям нет альтернативы, понятно, что они давно и прочно мертвы — за четыре года удалось лишь снизить интенсивность боевых действий. Фактически же ничего из содержательных условий Минска не выполнено.

Однако именно сейчас, в связи с президентскими и парламентскими выборами, появляется возможность пересмотра и реализации содержательной части соглашений.

Соответственно, у украинских политиков появляется свобода маневра для того, чтобы предложить Донбассу что-то реальное. Инициатива Медведчука — это первый шаг в таком направлении, пригодный для начала диалога. Принципиальная особенность этого предложения — признание субъектности ЛДНР и ее сохранение в составе единой Украины с особыми правами не отдельных районов, но всей территории.

Очевидно, однако, что это только первый шаг, дальше должны последовать переговоры. Легко себе представить встречные инициативы Донбасса:

— восстановление территориальной целостности региона (в границах довоенных Донецкой и Луганской областей);

— значительно больший размер автономии, чем тот, который имел Крым (скорее всего, речь будет идти о фактической конфедерации);

— право вето региона на внесение изменений в Конституцию в части изменения условий автономии.

Понятно, что реализовать что-то такое можно будет только после парламентских выборов и только в том случае, если квалифицированное большинство в Раде получат политические силы, действительно желающие прекратить войну и восстановить территориальную целостность Украины. Если же этого не произойдет, то конфликт будет надолго заморожен — примерно как карабахский или приднестровский.