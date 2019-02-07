СМИ: НАБУ открыло уголовное дело против генпрокурора Украины

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что дело было открыто на основании решения суда, который по жалобе Кузьмина обязал НАБУ зарегистрировать уголовное производство по данному факту.

Как отметил Кузьмин, черкасский суд признал незаконным его оглашение в розыск и приостановление следствия по его делу. В связи с этим он полагает, что дело против него носит политический и заказной характер.

«Таким образом, генпрокурор Луценко, замгенпрокурора Столярчук, прокуроры и следователи Генпрокуратуры, которые в интересах Луценко принимали участие в досудебном расследовании дела, организовали подготовку заведомо незаконного задержания и ареста Кузьмина», — указывается в отправленном в суд заявлении.

Уточняется, что в октябре 2017 года Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении Кузьмину в захвате земельного участка и строительстве дома на базе отдыха в Пуще-Водице Киевской области.

Ранее Соломенский суд Киева обязал НАБУ открыть дело о сговоре Луценко с его первым заместителем Дмитрием Сторожуком, чтобы получить неправомерную выгоду.