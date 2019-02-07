Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия сделала выбор между Россией и США
Белоруссия сделала выбор между Россией и США

СМИ: НАБУ открыло уголовное дело против генпрокурора Украины 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Национальное антикоррупцинное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело против украинского генерального прокурора Юрия Луценко и его заместителя Юрия Столярчука в связи с возможной организацией незаконного уголовного преследования экс-заместителя главы прокуратуры Рената Кузьмина.
Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства уточнил, что дело было открыто на основании решения суда, который по жалобе Кузьмина обязал НАБУ зарегистрировать уголовное производство по данному факту.
Как отметил Кузьмин, черкасский суд признал незаконным его оглашение в розыск и приостановление следствия по его делу. В связи с этим он полагает, что дело против него носит политический и заказной характер.
«Таким образом, генпрокурор Луценко, замгенпрокурора Столярчук, прокуроры и следователи Генпрокуратуры, которые в интересах Луценко принимали участие в досудебном расследовании дела, организовали подготовку заведомо незаконного задержания и ареста Кузьмина», — указывается в отправленном в суд заявлении.
Уточняется, что в октябре 2017 года Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении Кузьмину в захвате земельного участка и строительстве дома на базе отдыха в Пуще-Водице Киевской области.
Ранее Соломенский суд Киева обязал НАБУ открыть дело о сговоре Луценко с его первым заместителем Дмитрием Сторожуком, чтобы получить неправомерную выгоду.
RT на русском: последние новости
Порошенко зарегистрировали кандидатом в президенты Украины Экс-министр транспорта Украины заявил о проблемах в украинской политике Киев обвинил Москву в использовании YouTube против украинцев
Комментарии
Украина , В мире , Ренат Кузьмин , Юрий Луценко , Генпрокуратура РФ
Читайте также
Видео
Киселев рассказал о главной ошибке Путина
Политика
Белоруссия сделала выбор между Россией и США
Политика В мире
Стало известно о сомнениях в Кремле насчет Мадуро
Политика В мире
РФ ответит на разрыв ракетного договора особым «Калибром»
Оружие Армия
«Яклоун»: Зеленский решил рассказать о доходах
Украина В мире
За вами следят! Тайно делающие записи приложения
Наука и техника Гаджеты
Детская банда разгромила копов
Общество
Учительницу чуть не уволили за безобидное фото
Образование Общество
Панин покидает «немытую Россию, страну рабов»
Шоу-бизнес Другое
Скандал с Собчак и Виторганом получил развязку
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение