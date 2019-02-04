Копатько: Россия потеряла Украину и рискует потерять Донбасс

Все основные кандидаты на президентских выборах на Украине согласованы с Вашингтоном, но никто из них сейчас не уверен в победе. При этом для России хороших кандидатов на этих выборах вообще нет, считает известный социолог Евгений Копатько, выступивший на пресс-конференции в рамках спецпроекта «Украинское досье» редакции издания Украина.ру.

«Разогрев общества идёт»

Похоже, украинским политикам удалось преодолеть народную апатию. Копатько отметил, что, судя по результатам опросов, «разогрев общества идёт, количество людей, готовых принять участие в выборах, довольно существенно выросло».

При этом «подавляющее большинство граждан полагают, что выборы пройдут с нарушениями или с большими нарушениями, только менее 10% полагают, что выборы будут честными и прозрачными».

«Это тоже определённый настрой, с которым общество идёт на выборы», — сказал Копатько. Если же говорить о настрое среди кандидатов и стоящих за ними политических сил, то — «страх у всех одинаковый… никто сейчас не уверен в победе».

По словам социолога, важно просчитать (и социологи это просчитывают), от кого и к кому перетекут голоса после первого тура. Это и определит победителя. В частности, если учесть, что голоса сторонников кандидата-актёра Владимира Зеленского утекут, скорее всего, к кандидату Юлии Тимошенко , то — «там будет очень интересный пассаж, и тогда шансов у Порошенко не остаётся».

Копатько также ответил на высказывания о том, что украинские социологи, возможно, не видят всей картины и не охватывают в исследованиях весь спектр мнений, не доходя, например, до села. По словам Копатько, это совсем не так.

«Социология на Украине делается очень точно, страна очень удобна для социологических измерений. Село абсолютно достижимо. И выборка работает — я вам просто объясню, россияне — 1600 делается в России, на Украине выборка средняя 2000 респондентов, а когда 3000 — это макрорегионы. Очень высокая точность проведения социологических исследований, как правило, у пяти-семи компаний», — заявил эксперт, добавив, что на Украине среди социологических организаций существует внутренняя конкуренция, несколько более острая, нежели в России. И потому «нарисовать» кому-то рейтинг — затруднительно.

«Последний и решительный бой»

Рассчитывать только на фальсификации власть не может — например, конкуренты не дадут слишком разойтись.

«Есть "специалисты по выборам", которые говорят: туда вбросят три миллиона бюллетеней, туда вбросят два миллиона бюллетеней. Но те, кто хоть мало-мальски занимался кампанией, понимают, что если будет сопротивление внутреннее, то никто никуда ничего не вбросит. А недоброжелателей у него (Порошенко. — Ред.) очень много», — сказал Копатько.

Поэтому действующему президенту приходится заботиться и о рейтинге. Социолог подчеркнул, что «команда Порошенко действует сейчас дерзко, решительно, профессионально, грамотно, сильно», действующий президент «как бы идёт в последний и решительный бой».

По словам Копатько, некоторые шаги Порошенко «замедлили падение его рейтинга… так что здесь ещё предстоит борьба».

Кроме того, отметил социолог, у Порошенко достаточно существенно снизился антирейтинг — по данным разных социологических компаний, на 15-20%.

«То есть если он минус 80% был, сейчас минус 60%. У Тимошенко антирейтинг 55-57%, то есть они практически паритетны», — пояснил Копатько.

Хотя возможности для фальсификаций на выборах всё же сохраняются. Хотя бы в связи с тем, что никто сейчас не может точно посчитать, сколько на Украине избирателей: «Называются цифры… там, действительно, люфт гуляет в несколько миллионов граждан».

«Опять-таки, как понимать Крым, как понимать Донбасс, как понимать то, что они называют внутренне перемещёнными лицами, это — внутренние беженцы… Мигранты в Западной Европе и мигранты в России. Здесь остаётся открытый вопрос для избирательной кампании», — констатировал эксперт.

Но ладно — избиратели. По мнению социолога, и на этих выборах «внешний фактор будет ключевым и решающим». Но есть риски, которые видят западные аналитики, занимающиеся Украиной.

«Что их беспокоит? Даже не кандидаты. Они все будут проамериканские, они все согласованы с Вашингтоном. Так или иначе. Там (на Украине. — Ред.) высок риск турбулентности, потому что внутренний конфликт…» — отметил эксперт.

«У России нет стратегии»

А что Россия? Россия, по словам Копатько,

«всегда строила иллюзии, что там (на Украине) придёт добрый дядя и будет каким-то образом строить отношения с Россией».

Но это именно иллюзии, в чём можно было убедиться за последние пять лет.

«Единственное знаковое заявление за пять лет, я хочу, чтобы вы обратили на это внимание, это… Порошенко на выдвижении сказал, что ему нужен холодный мир с Россией — это впервые за пять лет», — сказал Копатько, добавив, что, по его субъективному мнению, это следует рассматривать как «обращение к той части российской элиты, которая строит иллюзии по поводу того, что с Порошенко можно договориться».

Но вряд ли получится договориться, и не только с Порошенко.

«Ни один из кандидатов не будет хорош для России», — заявил эксперт. И добавил: «У России нет стратегии относительно Украины. Я уже об этом говорил, как бы на меня здесь, в России, ни обижались — все результаты отрицательные, все действия имеют отрицательные последствия, отрицательную динамику в российско-украинских отношениях».

«Даже когда экономисты с пеной у рта говорят, что оборот 10 миллиардов долларов, 7 миллиардов — экспорт на Украину и 3 миллиарда в Россию, то это, скорее всего, поддержка украинской власти и украинской экономики», — подчеркнул Копатько.

По его словам, на Украине, конечно, говорят о том, как поведёт себя Россия, но — «на Россию сильно не рассчитывают», есть «определённая апатия»…

Кому нужен Донбасс?

Итак, Украина для Москвы уже «потеряна», но может быть потерян и Донбасс, где серьёзным испытанием для людей (помимо бедности и обстрелов) является отсутствие перспективы, считает социолог.

«Мой тезис относительно того, что потеряна Украина, здесь есть ещё очень высокий риск в моём родном Донбассе. Если так дальше будет, отсутствие политики и отсутствие действий по Донбассу, то и риск потери Донбасса тоже очень высок», — заявил Копатько.

По его словам, самая главная проблема для людей Донбасса — это неопределенность.

«Это помимо всей блокады, помимо всего, помимо всей тяжести и жутких условий, в которых живут мои земляки. (…) И народ готов стоять и держаться. Но когда у людей нет ориентира, куда двигаться…» — подчеркивает Копатько.