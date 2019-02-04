«Через задний проход»: в Сети высмеяли подачу Порошенко документов в ЦИК

Президент Украины Петр Порошенко подвергся резкой критике пользователей соцсетей за подачу документов в ЦИК , в здание кооторого он вошел через черный ход, сообщает Strana.ua.

Отмечается, что перед зданием ЦИК активистами была устроена акция и развернут плакат с обращением к президенту по поводу убитой на Украине журналистки Гандзюк. Из-за этого Порошенко вошел в здание через запасной вход, отмечает издание.

В Сети поступок президента Украины вызвал волну критики и возмущения. Многие начали высмеивать Порошенко и придумывать шутки.

"Порошенко — смелый и решительный Президент. Единственный из кандидатов, кто противостоит Путину! Смельчак! Порошенко принес документы в ЦИК через черный ход, чтобы не отвечать на вопрос "Хто замовив Катю Гандзюк?" Слава смельчакам!" — пишет блогер Дмитрий Булах.

"Свой путь. Через задний проход зарегистрировался. Через задний проход проведет избирательную кампанию. Через задний проход занесут деньги электората. Через задний проход в ЦИК посчитают голоса. В заднем проходе объявят президентом. И в свой кабинет на Банковой будет приходить через задний проход. Если не вынесут на политическую свалку. Тоже через задний проход", — добавляет предприниматель Сергей Гайдай.

"Давно надо было подземный ход и к ЦИК провести", — шутит экс-нардеп Василий Горбаль.

Некоторые посчитали, что такой поступок Порошенко выражает его отношение к жителям.

"Самым верным показателем, своеобразным барометром "любви" украинцев к Петру Порошенко, и, соответственно, его огромного "уважения" к своему народу, стало его попадание в здание ЦИК через "черный" ход. Не думаю, что из трех десятков претендентов на наивысший пост в нашем государстве, найдется хоть один, кто, как и он, воспользовался этим ходом!", — отмечает ученый Павел Бубенко.

Другие назвали такие действие крайне неудачным началом избирательной кампании.

"Порошенко зашёл в ЦИК через задний проход. Хороший такой, крепкий старт избирательной кампании, я считаю. Пошел с лицом победителя", — пишет экс— депутат Александр Онищенко.

"Друзья, разъясните, пожалуйста. Вот у вас, например, последний день регистрации в ЦИК и вы уже знаете, что вас ждут у центрального входа с вопросами, которые для вас не так и опасны. Но в самый символический день старта своей кампании вы заходите в ЦИК через задние двери. Все вошли через парадные, а вы через задние. Когда вы принимали об этом решение, какова была вероятность, что этого не заметят? Был ли у вас хоть один шанс не получить за это порцию критики и издевательств? Смотрели ли вы на себя в это время со стороны и прогнозировали ли общественную реакцию?", — недоумевает юрист Андрей Портнов

"Верховный главнокомандующий испугался встречи на центральном входе в ЦИК с активистами, у которых есть вопрос: "Кто заказал Катю Гандзюк?". Мда, два десятка ребят напугали человека, который должен остановить Путина. Кто знает, есть ли какой-то черный вход в ЕС и НАТО? Может мы просто не в ту дверь постоянно пытаемся зайти?", — иронизирует журналист Алексей Братущак.

"А представьте, если бы Трамп или Меркель через черные проходы забегали подать документы на участие в выборах. Или даже Мэй и Макрон. Вот", — отмечает преподаватель Алексей Якубин.